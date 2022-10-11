Челябинца с пластиной в ключице отправили домой из Елани после мобилизации

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Мужчину признали негодным к военной службе Фото:
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Мобилизация в России

Жителя Челябинска, призванного в ходе частичной мобилизации и отправленного на подготовку в Елань, вернули домой из-за состояния здоровья. Как пояснил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, у мужчины в ключице обнаружили титановую пластину.

«Медицинскую комиссию в военкомате не проводили. А у мужчины стоит титановая пластина в ключице, из-за которой периодически возникают боли в руке, которые не совместимы со службой в армии», — сообщил URA.RU Рыжий.

Руководитель регисполкома ОНФ отметил, что после обращения мужчины на горячую линию общественники взялись за работу, и им удалось добиться для челябинца медосмотра в Елани. Комиссия признала его не годным и отправила домой.

Ранее военкомат призвал на службу челябинца с пластиной в ноге. Мужчина еще до объявления частичной мобилизации попал в аварию, военкомат такими сведениями не владел. После того, как нога у мужчины заживет, он будет вновь годен к военной службе.

Частичная мобилизация предусматривает призыв около 1% от мобилизационного резерва страны. Это порядка 300 тысяч человек. Все они должны подходить по критериям. Однако, по словам президента России Владимира Путина, в военкоматах наблюдается беспорядок, из-за чего появляются случаи «бестолковой» мобилизации.

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Жителя Челябинска, призванного в ходе частичной мобилизации и отправленного на подготовку в Елань, вернули домой из-за состояния здоровья. Как пояснил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, у мужчины в ключице обнаружили титановую пластину. «Медицинскую комиссию в военкомате не проводили. А у мужчины стоит титановая пластина в ключице, из-за которой периодически возникают боли в руке, которые не совместимы со службой в армии», — сообщил URA.RU Рыжий. Руководитель регисполкома ОНФ отметил, что после обращения мужчины на горячую линию общественники взялись за работу, и им удалось добиться для челябинца медосмотра в Елани. Комиссия признала его не годным и отправила домой. Ранее военкомат призвал на службу челябинца с пластиной в ноге. Мужчина еще до объявления частичной мобилизации попал в аварию, военкомат такими сведениями не владел. После того, как нога у мужчины заживет, он будет вновь годен к военной службе. Частичная мобилизация предусматривает призыв около 1% от мобилизационного резерва страны. Это порядка 300 тысяч человек. Все они должны подходить по критериям. Однако, по словам президента России Владимира Путина, в военкоматах наблюдается беспорядок, из-за чего появляются случаи «бестолковой» мобилизации.
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Ссылки по теме
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