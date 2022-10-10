Жители ХМАО обвинили фонд капремонта в использовании утеплителя, который размок под дождем

11 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Утепление дома размокшим материалом может привезти к появлению плесени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Сургута пожаловались на Югорский фонд капремонта, который проводит работы на доме №6 по улице Дзержинского. По их словам, строители используют утеплитель, который размок под дождем. Об этом рассказали в группе «Черный список Сургут» соцсети «ВКонтакте». «Материал уже разваливается от времени и неправильного хранения под дождями. Его свалили под дом в огромную кучу, так как укладывать в аккуратные штабеля невозможно, упаковка разорвана, минвата рассыпается по двору. Ее продолжает обильно поливать дождь», — говорится в публикации. URA.RU направило официальный запрос в Югорский фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. По словам жителей строители используют в качестве утеплителя «Тизол». «Главным врагом такого утеплителя является как раз влага. Из-за своей пористой, губчатой структуры материал утеплителя хорошо впитывает, вследствие чего структура волокна разрушается, тепло- и звукоизоляция материала страдает. Накопленная влага также становится источником грибка, что крайне вредно не только для сооружения, но и для здоровья жителей. Монтаж такого материала должен происходить быстро, чтобы успеть закрыть плиты утеплителя от осадков. В противном случае в очень скором времени ремонт надо будет начинать заново», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) власти намерены решить главную проблему домов, которые во время капремонта облицовывают сайдингом, — отсутствие выбора расцветки фасадов. В мэрии сказали, что помогут жителям добиться именно того цвета облицовки, который устроит большинство собственников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута пожаловались на Югорский фонд капремонта, который проводит работы на доме №6 по улице Дзержинского. По их словам, строители используют утеплитель, который размок под дождем. Об этом рассказали в группе «Черный список Сургут» соцсети «ВКонтакте». «Материал уже разваливается от времени и неправильного хранения под дождями. Его свалили под дом в огромную кучу, так как укладывать в аккуратные штабеля невозможно, упаковка разорвана, минвата рассыпается по двору. Ее продолжает обильно поливать дождь», — говорится в публикации. URA.RU направило официальный запрос в Югорский фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. По словам жителей строители используют в качестве утеплителя «Тизол». «Главным врагом такого утеплителя является как раз влага. Из-за своей пористой, губчатой структуры материал утеплителя хорошо впитывает, вследствие чего структура волокна разрушается, тепло- и звукоизоляция материала страдает. Накопленная влага также становится источником грибка, что крайне вредно не только для сооружения, но и для здоровья жителей. Монтаж такого материала должен происходить быстро, чтобы успеть закрыть плиты утеплителя от осадков. В противном случае в очень скором времени ремонт надо будет начинать заново», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) власти намерены решить главную проблему домов, которые во время капремонта облицовывают сайдингом, — отсутствие выбора расцветки фасадов. В мэрии сказали, что помогут жителям добиться именно того цвета облицовки, который устроит большинство собственников.