10 октября 2022

Жители ХМАО обвинили фонд капремонта в использовании утеплителя, который размок под дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, строительные леса, капремонт
Утепление дома размокшим материалом может привезти к появлению плесени Фото:

Жители Сургута пожаловались на Югорский фонд капремонта, который проводит работы на доме №6 по улице Дзержинского. По их словам, строители используют утеплитель, который размок под дождем. Об этом рассказали в группе «Черный список Сургут» соцсети «ВКонтакте».

«Материал уже разваливается от времени и неправильного хранения под дождями. Его свалили под дом в огромную кучу, так как укладывать в аккуратные штабеля невозможно, упаковка разорвана, минвата рассыпается по двору. Ее продолжает обильно поливать дождь», — говорится в публикации.

URA.RU направило официальный запрос в Югорский фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. По словам жителей строители используют в качестве утеплителя «Тизол». «Главным врагом такого утеплителя является как раз влага. Из-за своей пористой, губчатой структуры материал утеплителя хорошо впитывает, вследствие чего структура волокна разрушается, тепло- и звукоизоляция материала страдает. Накопленная влага также становится источником грибка, что крайне вредно не только для сооружения, но и для здоровья жителей. Монтаж такого материала должен происходить быстро, чтобы успеть закрыть плиты утеплителя от осадков. В противном случае в очень скором времени ремонт надо будет начинать заново», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) власти намерены решить главную проблему домов, которые во время капремонта облицовывают сайдингом, — отсутствие выбора расцветки фасадов. В мэрии сказали, что помогут жителям добиться именно того цвета облицовки, который устроит большинство собственников.

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Жители Сургута пожаловались на Югорский фонд капремонта, который проводит работы на доме №6 по улице Дзержинского. По их словам, строители используют утеплитель, который размок под дождем. Об этом рассказали в группе «Черный список Сургут» соцсети «ВКонтакте». «Материал уже разваливается от времени и неправильного хранения под дождями. Его свалили под дом в огромную кучу, так как укладывать в аккуратные штабеля невозможно, упаковка разорвана, минвата рассыпается по двору. Ее продолжает обильно поливать дождь», — говорится в публикации. URA.RU направило официальный запрос в Югорский фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. По словам жителей строители используют в качестве утеплителя «Тизол». «Главным врагом такого утеплителя является как раз влага. Из-за своей пористой, губчатой структуры материал утеплителя хорошо впитывает, вследствие чего структура волокна разрушается, тепло- и звукоизоляция материала страдает. Накопленная влага также становится источником грибка, что крайне вредно не только для сооружения, но и для здоровья жителей. Монтаж такого материала должен происходить быстро, чтобы успеть закрыть плиты утеплителя от осадков. В противном случае в очень скором времени ремонт надо будет начинать заново», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) власти намерены решить главную проблему домов, которые во время капремонта облицовывают сайдингом, — отсутствие выбора расцветки фасадов. В мэрии сказали, что помогут жителям добиться именно того цвета облицовки, который устроит большинство собственников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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