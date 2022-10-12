ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная электростанция снова полностью отключилась от внешнего энергоснабжения. Это произошло во второй раз за пять дней, написал в Twitter (заблокирован в России) глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, теперь ЗАЭС работает исключительно от дизельных генераторов. Ранее, 8 октября, Запорожская атомная электростанция лишилась последнего внешнего источника энергии из-за обстрелов. Тогда Гросси назвал возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешнего питания станции, «в высшей степени безответственным».
Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС, дополняет «Национальная служба новостей».
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Запорожская атомная электростанция снова полностью отключилась от внешнего энергоснабжения. Это произошло во второй раз за пять дней, написал в Twitter (заблокирован в России) глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, теперь ЗАЭС работает исключительно от дизельных генераторов. Ранее, 8 октября, Запорожская атомная электростанция лишилась последнего внешнего источника энергии из-за обстрелов. Тогда Гросси назвал возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешнего питания станции, «в высшей степени безответственным». Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС, дополняет «Национальная служба новостей».