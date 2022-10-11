Свердловский омбудсмен объясняет, как защитить права мобилизованных. Онлайн-трансляция

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отвечает на вопросы журналистов о частичной мобилизации

12 октября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова отвечает на вопросы вместе с Сергеем Коровиным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин отвечают на вопросы о защите прав мобилизованных в регионе и о выплатах, которые положены бойцам. URA.RU собирает главное с выступления чиновников в онлайн-трансляции. 13:41 Списание долга не связано с тем, оформлял ли он кредитные каникулы. 13:40 Сергей Коровин отметил, что если военнослужащий станет инвалидом I группе или погибнет, то его кредиты и займы будут списаны в полном объеме. 13:39 Многие свердловчане пытаются передать вещи мобилизованным, сообщила Мерзлякова. Некоторые свердловчане шьют носки и другие вещи. 13:39 Для мобилизованных собирают гуманитарную помощь. Вещи собирают в Окружном доме офицеров. Мерзлякова пригласила туда СМИ. 13:38 Свердловская область активно помогает мобилизованным обмундированием. Работа в этом направлении продолжается. 13:37 В колледжах получают бесплатное питание те дети, чьи родственники были мобилизованы, сообщила Мерзлякова. 13:37 С начала мобилизации из учебных центров в Свердловской области вернули около 200 человек, которых считают ошибочно мобилизованным. 13:36 «Мы допустили большой перегруз в Елани», — сообщила Мерзлякова. В 32 военном городке ситуация лучше. 13:35 «Этот вопрос еще прорабатывается. Помощь будет, ее размеры пора определяют», — сообщила Мерзлякова на вопрос URA.RU о том, будут ли назначены компенсации семьям погибших мобилизованных. 13:32 Мерзлякова заявила, что собирается пообщаться с врио военного комиссара региона Сергеем Чирковым. Речь пойдет о проблемах мобилизованных. 13:31 Мобилизованные могут получить отсрочку по любым кредитам. Ограничений по количеству кредитов нет. 13:29 В 32 военном городке принимают граждан, которые могут обратиться с проблемами мобилизированных. За два дня поступило 1500 вопросов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин отвечают на вопросы о защите прав мобилизованных в регионе и о выплатах, которые положены бойцам. URA.RU собирает главное с выступления чиновников в онлайн-трансляции. 13:41 12.10.2022 Списание долга не связано с тем, оформлял ли он кредитные каникулы. 13:40 12.10.2022 Сергей Коровин отметил, что если военнослужащий станет инвалидом I группе или погибнет, то его кредиты и займы будут списаны в полном объеме. 13:39 12.10.2022 Многие свердловчане пытаются передать вещи мобилизованным, сообщила Мерзлякова. Некоторые свердловчане шьют носки и другие вещи. 13:39 12.10.2022 Для мобилизованных собирают гуманитарную помощь. Вещи собирают в Окружном доме офицеров. Мерзлякова пригласила туда СМИ. 13:38 12.10.2022 Свердловская область активно помогает мобилизованным обмундированием. Работа в этом направлении продолжается. 13:37 12.10.2022 В колледжах получают бесплатное питание те дети, чьи родственники были мобилизованы, сообщила Мерзлякова. 13:37 12.10.2022 С начала мобилизации из учебных центров в Свердловской области вернули около 200 человек, которых считают ошибочно мобилизованным. 13:36 12.10.2022 «Мы допустили большой перегруз в Елани», — сообщила Мерзлякова. В 32 военном городке ситуация лучше. 13:35 12.10.2022 «Этот вопрос еще прорабатывается. Помощь будет, ее размеры пора определяют», — сообщила Мерзлякова на вопрос URA.RU о том, будут ли назначены компенсации семьям погибших мобилизованных. 13:32 12.10.2022 Мерзлякова заявила, что собирается пообщаться с врио военного комиссара региона Сергеем Чирковым. Речь пойдет о проблемах мобилизованных. 13:31 12.10.2022 Мобилизованные могут получить отсрочку по любым кредитам. Ограничений по количеству кредитов нет. 13:29 12.10.2022 В 32 военном городке принимают граждан, которые могут обратиться с проблемами мобилизированных. За два дня поступило 1500 вопросов.