Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин отвечают на вопросы о защите прав мобилизованных в регионе и о выплатах, которые положены бойцам. URA.RU собирает главное с выступления чиновников в онлайн-трансляции.
13:41 12.10.2022 Списание долга не связано с тем, оформлял ли он кредитные каникулы.
13:40 12.10.2022 Сергей Коровин отметил, что если военнослужащий станет инвалидом I группе или погибнет, то его кредиты и займы будут списаны в полном объеме.
13:39 12.10.2022 Многие свердловчане пытаются передать вещи мобилизованным, сообщила Мерзлякова. Некоторые свердловчане шьют носки и другие вещи.
13:39 12.10.2022 Для мобилизованных собирают гуманитарную помощь. Вещи собирают в Окружном доме офицеров. Мерзлякова пригласила туда СМИ.
13:38 12.10.2022 Свердловская область активно помогает мобилизованным обмундированием. Работа в этом направлении продолжается.
13:37 12.10.2022 В колледжах получают бесплатное питание те дети, чьи родственники были мобилизованы, сообщила Мерзлякова.
13:37 12.10.2022 С начала мобилизации из учебных центров в Свердловской области вернули около 200 человек, которых считают ошибочно мобилизованным.
13:36 12.10.2022 «Мы допустили большой перегруз в Елани», — сообщила Мерзлякова. В 32 военном городке ситуация лучше.
13:35 12.10.2022 «Этот вопрос еще прорабатывается. Помощь будет, ее размеры пора определяют», — сообщила Мерзлякова на вопрос URA.RU о том, будут ли назначены компенсации семьям погибших мобилизованных.
13:32 12.10.2022 Мерзлякова заявила, что собирается пообщаться с врио военного комиссара региона Сергеем Чирковым. Речь пойдет о проблемах мобилизованных.
13:31 12.10.2022 Мобилизованные могут получить отсрочку по любым кредитам. Ограничений по количеству кредитов нет.
13:29 12.10.2022 В 32 военном городке принимают граждан, которые могут обратиться с проблемами мобилизированных. За два дня поступило 1500 вопросов.
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