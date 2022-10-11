Свердловский педагог направится в Луганск, чтобы вручить мобилизованным гуманитарную помощь

12 октября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Мобилизованные свердловчане сейчас проходят обучение под Луганском, именно туда и отправиться гумпомощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Школьный педагог из поселка Ачит Свердловской области Аксана Нестерова отправится в Луганск, чтобы лично передать солдатам гуманитарную помощь. О желании отправиться на линию соприкосновения девушка рассказала корреспонденту URA.RU. «Я педагог дополнительного образования в обычной школе. Организовывала все группы по мобилизации в Ачитском городском округе, вся гуманитарная помощь проходит через меня. Я очень бы хотела доставить ее сама до штаба, а там уже распределять по [нашим] ребятам», — заявила Нестерова. В коробках, которые свердловчане собрали для мобилизованных мужчин, находятся еда, медикаменты и средства индивидуальной гигиены. Груз с гуманитарной помощью планируют доставить до Луганска, а девушка станет одной из сопровождающих. Кроме нее за отправленной гумпомощью будут следовать представитель первоуральского ДОСААФ, один из ачитских предпринимателей и председатель общественной организации ветеранов пограничных войск Ачитского ГО «Граница» Александр Некрасов. По признанию педагога, ее не пугает поездка в город, который находится вблизи боевых действий. «Мне не страшно. Хочется сделать что-то для наших [свердловских] ребят. Я верю, что у каждого есть свой определенный срок на жизнь. Не важно, где ты умрешь — тут или там, для меня сейчас важно то, очень хочется довезти до ребят весточку от близких», — поделилась девушка. Ранее жители Заречного (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для военных, которые служат во Владимировке (Донецкая народная республика). Разгружали машину с гуманитарным грузом под звуки взрывов. Активно помогать бойцам свердловчане стали после того, как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В качестве гуманитарной помощи мобилизованным отправятся сладости, медикаменты и одежда Фото: Аксана Нестерова

Школьный педагог из поселка Ачит Свердловской области Аксана Нестерова отправится в Луганск, чтобы лично передать солдатам гуманитарную помощь. О желании отправиться на линию соприкосновения девушка рассказала корреспонденту URA.RU. «Я педагог дополнительного образования в обычной школе. Организовывала все группы по мобилизации в Ачитском городском округе, вся гуманитарная помощь проходит через меня. Я очень бы хотела доставить ее сама до штаба, а там уже распределять по [нашим] ребятам», — заявила Нестерова. В коробках, которые свердловчане собрали для мобилизованных мужчин, находятся еда, медикаменты и средства индивидуальной гигиены. Груз с гуманитарной помощью планируют доставить до Луганска, а девушка станет одной из сопровождающих. Кроме нее за отправленной гумпомощью будут следовать представитель первоуральского ДОСААФ, один из ачитских предпринимателей и председатель общественной организации ветеранов пограничных войск Ачитского ГО «Граница» Александр Некрасов. По признанию педагога, ее не пугает поездка в город, который находится вблизи боевых действий. «Мне не страшно. Хочется сделать что-то для наших [свердловских] ребят. Я верю, что у каждого есть свой определенный срок на жизнь. Не важно, где ты умрешь — тут или там, для меня сейчас важно то, очень хочется довезти до ребят весточку от близких», — поделилась девушка. Ранее жители Заречного (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для военных, которые служат во Владимировке (Донецкая народная республика). Разгружали машину с гуманитарным грузом под звуки взрывов. Активно помогать бойцам свердловчане стали после того, как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.