Военные ДНР под звуки взрывов получили гуманитарную помощь от свердловчан. Видео

08 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Жители Заречного отправили гумпомощь в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Заречного (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для военных, которые служат во Владимировке (Донецкая народная республика). Разгружали машину с гуманитарным грузом под звуки взрывов, следует из видео, опубликованного в соцсети свердловчанина Виталика Савкина. «Мы приехали во Владимировку, перед нами боец с позывным Горловка. Разгружаем гуманитарную помощь, которая приехала к нам с Урала. И пару слов благодарности Горловка сейчас скажет», — комментирует автор видео. «Спасибо за оказанную помощь, это все пойдет на фронт, именно ребятам, которые сидят в окопах. Это все необходимо, побольше бы такой помощи. Спасибо», — рассказал, в свою очередь, один из военнослужащих, принимавших груз. На видео слышны звуки взрывов. Военные разгружают автомобиль, достают коробки с едой и необходимыми вещами. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Жители Заречного (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для военных, которые служат во Владимировке (Донецкая народная республика). Разгружали машину с гуманитарным грузом под звуки взрывов, следует из видео, опубликованного в соцсети свердловчанина Виталика Савкина. «Мы приехали во Владимировку, перед нами боец с позывным Горловка. Разгружаем гуманитарную помощь, которая приехала к нам с Урала. И пару слов благодарности Горловка сейчас скажет», — комментирует автор видео. «Спасибо за оказанную помощь, это все пойдет на фронт, именно ребятам, которые сидят в окопах. Это все необходимо, побольше бы такой помощи. Спасибо», — рассказал, в свою очередь, один из военнослужащих, принимавших груз. На видео слышны звуки взрывов. Военные разгружают автомобиль, достают коробки с едой и необходимыми вещами. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).