Губернатор Махонин рассказал о масштабах поддержки пермского бизнеса

В Пермском крае новыми мерами поддержки властей воспользовались более трети предприятий

Продукцию пермских предприятий губернатор назвал конкурентноспособной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С конца марта 2022 года более трети предприятий Пермского края, которые экспортируют свою продукцию в условиях санкций, воспользовались дополнительными мерами поддержки от региональных властей. Об этом на межрегиональном экспортном форуме, который открылся сегодня в краевой столице, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Мы имеем в Прикамье примерно тысячу уникальных экспортеров, из них мерами поддержки уже воспользовались 350 предприятий. Нацелены поддерживать не только крупные предприятия, но и субъекты малого и среднего бизнеса, для которых снизили налогообложение по упрощенной системе. Также продолжаем субсидировать логистические издержки», — сказал глава региона.

Среди мер поддержки на форуме также были названы компенсация затрат на приобретение оборудования малым и средним предприятиям, предоставление льготных микрозаймов и помощь регионального центра инжиниринга. На сегодня его услугами пользуются около 500 поставщиков товаров и услуг. За первую треть текущего года малый и средний бизнес Пермского края взял кредитов на 45 миллиардов рублей. При этом в регионе снизилась кредитная задолженность — до 3,1 процента.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские предприятия стали лучшими в Приволжском федеральном округе. На конкурсе «Экспортер года» региональные компании заняли одиннадцать призовых мест.

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