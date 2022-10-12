Мобилизованные в Челябинской области чаще всего просят отсрочку по здоровью

Порядка 39% обращений мобилизованных к омбудсмену касались проблем со здоровьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные в Челябинской области в 39% случаев обращались за помощью к омбудсмену Юлии Сударенко из-за проблем со здоровьем. Всего в аппарат уполномоченного поступило 971 обращение.

«Наибольшее число обращений, поступивших на горячую линию уполномоченного (39%), касались отсрочки по состоянию здоровья, 13% — отсрочки из-за наличия малолетних детей. Порядка 7% обращений поступило по вопросу бронирования граждан на предприятиях», — пишет РБК со ссылкой на аппарат омбудсмена Челябинской области.

Юлия Сударенко уточнила, что в первую неделю частичной мобилизации были «определенные проблемы» с медицинским осмотром. Теперь в военкоматах осмотр ведут пять узких специалистов. С 26 сентября по 9 октября негодными к мобилизации были признаны пять человек.

С жалобами на экипировку к омбудсмену обратилось девять человек. Речь шла о дополнительной экипировке. В пресс-службе правительства региона сообщили о трудностях с закупкой спальных мешков на минусовые температуры, которых практически нет в продаже.

В конце сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.