12 октября 2022

Мобилизованные в Челябинской области чаще всего просят отсрочку по здоровью

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Порядка 39% обращений мобилизованных к омбудсмену касались проблем со здоровьем Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные в Челябинской области в 39% случаев обращались за помощью к омбудсмену Юлии Сударенко из-за проблем со здоровьем. Всего в аппарат уполномоченного поступило 971 обращение.

«Наибольшее число обращений, поступивших на горячую линию уполномоченного (39%), касались отсрочки по состоянию здоровья, 13% — отсрочки из-за наличия малолетних детей. Порядка 7% обращений поступило по вопросу бронирования граждан на предприятиях», — пишет РБК со ссылкой на аппарат омбудсмена Челябинской области.

Юлия Сударенко уточнила, что в первую неделю частичной мобилизации были «определенные проблемы» с медицинским осмотром. Теперь в военкоматах осмотр ведут пять узких специалистов. С 26 сентября по 9 октября негодными к мобилизации были признаны пять человек.

С жалобами на экипировку к омбудсмену обратилось девять человек. Речь шла о дополнительной экипировке. В пресс-службе правительства региона сообщили о трудностях с закупкой спальных мешков на минусовые температуры, которых практически нет в продаже.

В конце сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.

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Мобилизованные в Челябинской области в 39% случаев обращались за помощью к омбудсмену Юлии Сударенко из-за проблем со здоровьем. Всего в аппарат уполномоченного поступило 971 обращение. «Наибольшее число обращений, поступивших на горячую линию уполномоченного (39%), касались отсрочки по состоянию здоровья, 13% — отсрочки из-за наличия малолетних детей. Порядка 7% обращений поступило по вопросу бронирования граждан на предприятиях», — пишет РБК со ссылкой на аппарат омбудсмена Челябинской области. Юлия Сударенко уточнила, что в первую неделю частичной мобилизации были «определенные проблемы» с медицинским осмотром. Теперь в военкоматах осмотр ведут пять узких специалистов. С 26 сентября по 9 октября негодными к мобилизации были признаны пять человек. С жалобами на экипировку к омбудсмену обратилось девять человек. Речь шла о дополнительной экипировке. В пресс-службе правительства региона сообщили о трудностях с закупкой спальных мешков на минусовые температуры, которых практически нет в продаже. В конце сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.
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