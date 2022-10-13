Мобилизованные жители Копейска Челябинской области подняли в учебной части в Елани флаг родного города. Фото они поделились в соцсетях. «Парни из Елани передают привет. С флагом родного Копейска», — говорится в посте сообщества «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». На фото мужчины в военной экипировке на фоне танков держат флаг Копейска. Часть лиц скрыта по соображениям безопасности. В комментариях участники сообщества пожелали парням вернуться с победой. Многие указали, что молятся за их здоровье. «Молодцы! Ребята, вы крутые, вы лучшие, вы наша гордость! Копейск с вами!», — заявила в комментариях одна из участниц сообщества Ирина К. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов области началась с 27 сентября.