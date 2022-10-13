Мобилизованные Копейска подняли флаг города в Елани. Фото

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Алексей Текслер на открытии турнира по боксу памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова. Копейск, плакат фалейчика
Мужчины Копейска взяли флаг родного города на фронт (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Копейска Челябинской области подняли в учебной части в Елани флаг родного города. Фото они поделились в соцсетях.

«Парни из Елани передают привет. С флагом родного Копейска», — говорится в посте сообщества «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

На фото мужчины в военной экипировке на фоне танков держат флаг Копейска. Часть лиц скрыта по соображениям безопасности.

В комментариях участники сообщества пожелали парням вернуться с победой. Многие указали, что молятся за их здоровье.

«Молодцы! Ребята, вы крутые, вы лучшие, вы наша гордость! Копейск с вами!», — заявила в комментариях одна из участниц сообщества Ирина К.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов области началась с 27 сентября.

Лица некоторых людей скрыты
Мобилизованные Копейска расправили флаг родного города в учебной части

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Мобилизованные жители Копейска Челябинской области подняли в учебной части в Елани флаг родного города. Фото они поделились в соцсетях. «Парни из Елани передают привет. С флагом родного Копейска», — говорится в посте сообщества «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». На фото мужчины в военной экипировке на фоне танков держат флаг Копейска. Часть лиц скрыта по соображениям безопасности. В комментариях участники сообщества пожелали парням вернуться с победой. Многие указали, что молятся за их здоровье. «Молодцы! Ребята, вы крутые, вы лучшие, вы наша гордость! Копейск с вами!», — заявила в комментариях одна из участниц сообщества Ирина К. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов области началась с 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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