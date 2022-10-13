Скончался экс-замдиректора пермского завода «Машиностроитель» Владимир Мотовилов

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Владимир Мотовилов скончался на 71-м году жизни Фото:

В четверг, 13 октября, скончался бывший заместитель директора пермского завода «Машиностроитель» Владимир Мотовилов. Ему было 70 лет, он умер в реанимации, сообщил его сын Илья Мотовилов, до недавнего времени исполняющий обязанности мэра Ярославля.

«У отца была долгая и продолжительная болезнь. Он сегодня скончался в реанимации», — уточнил Илья Мотовилов.

Владимир Мотовилов находился в должности более 10-ти лет. После ухода с поста оставался советником руководства завода. АО «Пермский завод «Машиностроитель» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, производит твердотопливные ракетные двигатели для нужд военно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что «Машиностроитель» играет важную роль в выполнении гособоронзаказа. «Руководством страны поставлена задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции, чтобы обеспечить наши вооруженные силы современным вооружением и техникой», — сообщал глава региона в своем telegram-канале.

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В четверг, 13 октября, скончался бывший заместитель директора пермского завода «Машиностроитель» Владимир Мотовилов. Ему было 70 лет, он умер в реанимации, сообщил его сын Илья Мотовилов, до недавнего времени исполняющий обязанности мэра Ярославля. «У отца была долгая и продолжительная болезнь. Он сегодня скончался в реанимации», — уточнил Илья Мотовилов. Владимир Мотовилов находился в должности более 10-ти лет. После ухода с поста оставался советником руководства завода. АО «Пермский завод «Машиностроитель» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, производит твердотопливные ракетные двигатели для нужд военно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что «Машиностроитель» играет важную роль в выполнении гособоронзаказа. «Руководством страны поставлена задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции, чтобы обеспечить наши вооруженные силы современным вооружением и техникой», — сообщал глава региона в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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