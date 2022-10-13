Скончался экс-замдиректора пермского завода «Машиностроитель» Владимир Мотовилов

Владимир Мотовилов скончался на 71-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В четверг, 13 октября, скончался бывший заместитель директора пермского завода «Машиностроитель» Владимир Мотовилов. Ему было 70 лет, он умер в реанимации, сообщил его сын Илья Мотовилов, до недавнего времени исполняющий обязанности мэра Ярославля.

«У отца была долгая и продолжительная болезнь. Он сегодня скончался в реанимации», — уточнил Илья Мотовилов.

Владимир Мотовилов находился в должности более 10-ти лет. После ухода с поста оставался советником руководства завода. АО «Пермский завод «Машиностроитель» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, производит твердотопливные ракетные двигатели для нужд военно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что «Машиностроитель» играет важную роль в выполнении гособоронзаказа. «Руководством страны поставлена задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции, чтобы обеспечить наши вооруженные силы современным вооружением и техникой», — сообщал глава региона в своем telegram-канале.