Свердловских полицейских стянули к военкоматам

Сотрудники свердловского ГУ МВД начали дежурить у военкоматов Екатеринбурга

14 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

У военкоматов организовано постоянное дежурство МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области приказали нести дежурство у военкоматов Екатеринбурга, отложив оперативные дела. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудникам приказано нести дежурство около военкоматов, для этого руководством выделены несколько групп из личного состава различных управлений», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что полицейским позволили отложить оперативные дела подчиненных, чтобы направить их на охрану объектов. Дежурство несут посменно сотрудники из уголовного розыска и других подразделений главка. URA.RU Обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Анонимные сплетни различного рода слюнтяев не комментируем», — сообщил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о некомплекте в свердловском главке полиции, вызванном, в том числе массовым увольнением руководителей. По словам инсайдеров, за полгода из ведомства ушли до 20 ключевых сотрудников, среди которых статусные руководители.

Сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области приказали нести дежурство у военкоматов Екатеринбурга, отложив оперативные дела. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудникам приказано нести дежурство около военкоматов, для этого руководством выделены несколько групп из личного состава различных управлений», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что полицейским позволили отложить оперативные дела подчиненных, чтобы направить их на охрану объектов. Дежурство несут посменно сотрудники из уголовного розыска и других подразделений главка. URA.RU Обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Анонимные сплетни различного рода слюнтяев не комментируем», — сообщил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о некомплекте в свердловском главке полиции, вызванном, в том числе массовым увольнением руководителей. По словам инсайдеров, за полгода из ведомства ушли до 20 ключевых сотрудников, среди которых статусные руководители.