Свердловских полицейских стянули к военкоматам

Сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области приказали нести дежурство у военкоматов Екатеринбурга, отложив оперативные дела. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сотрудникам приказано нести дежурство около военкоматов, для этого руководством выделены несколько групп из личного состава различных управлений», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что полицейским позволили отложить оперативные дела подчиненных, чтобы направить их на охрану объектов. Дежурство несут посменно сотрудники из уголовного розыска и других подразделений главка.
URA.RU Обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Анонимные сплетни различного рода слюнтяев не комментируем», — сообщил полковник Горелых.
Ранее URA.RU сообщало о некомплекте в свердловском главке полиции, вызванном, в том числе массовым увольнением руководителей. По словам инсайдеров, за полгода из ведомства ушли до 20 ключевых сотрудников, среди которых статусные руководители.
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