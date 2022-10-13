13 октября 2022

Свердловских полицейских стянули к военкоматам

Сотрудники свердловского ГУ МВД начали дежурить у военкоматов Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , полиция, мвд россии, день города
У военкоматов организовано постоянное дежурство МВД Фото:

Сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области приказали нести дежурство у военкоматов Екатеринбурга, отложив оперативные дела. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудникам приказано нести дежурство около военкоматов, для этого руководством выделены несколько групп из личного состава различных управлений», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что полицейским позволили отложить оперативные дела подчиненных, чтобы направить их на охрану объектов. Дежурство несут посменно сотрудники из уголовного розыска и других подразделений главка.

URA.RU Обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Анонимные сплетни различного рода слюнтяев не комментируем», — сообщил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о некомплекте в свердловском главке полиции, вызванном, в том числе массовым увольнением руководителей. По словам инсайдеров, за полгода из ведомства ушли до 20 ключевых сотрудников, среди которых статусные руководители.

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Сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области приказали нести дежурство у военкоматов Екатеринбурга, отложив оперативные дела. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудникам приказано нести дежурство около военкоматов, для этого руководством выделены несколько групп из личного состава различных управлений», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что полицейским позволили отложить оперативные дела подчиненных, чтобы направить их на охрану объектов. Дежурство несут посменно сотрудники из уголовного розыска и других подразделений главка. URA.RU Обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Анонимные сплетни различного рода слюнтяев не комментируем», — сообщил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о некомплекте в свердловском главке полиции, вызванном, в том числе массовым увольнением руководителей. По словам инсайдеров, за полгода из ведомства ушли до 20 ключевых сотрудников, среди которых статусные руководители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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