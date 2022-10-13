В Челябинске задержали дерзкого грабителя, который в упор расстрелял человека

Злоумышленник обманом заманил свою жертву в темный двор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске оперативники задержали мужчину, который совершил дерзкое разбойное нападение, стреляя в упор своей жертве из-за миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Челябинске в начале сентября темным вечером (на улице Лобкова) неизвестный несколько раз выстрелил в ноги и живот мужчине. Затем нападавший попытался вырвать у раненого сумку, в которой находился миллион рублей. Потерпевший сумел добраться до открытого магазина и там ему вызвали медиков и полицию», — рассказали в пресс-службе регионального главка.

Оперативники уголовного розыска изучили записи камер и выдвинули версию, что преступление тщательно планировалось. После показаний потерпевшего выяснилось, что злоумышленник сделал фотографии чужого автомобиля и договорился о встрече и продаже несуществующего автомобиля со своей жертвой.

Перед ограблением преступник несколько часов передвигался по различным районам Челябинска, изучая маршруты. Договорившись о сделке, он подъехал на велосипеде во двор, где должна была состоятся встреча и переоделся в неприметную одежду серого цвета.

После поимки злоумышленника полиция установила, что задержанный причастен к двум нападениям на офисы микрофинансовых организаций в Магнитогорске. Он врывался в помещения и угрожая схожим с оружием предметом, забирал деньги у менеджеров микробанков. Причиненный ущерб составил 43 тыс. рублей.

У задержанного мужчины оперативники изъяли оружие. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.