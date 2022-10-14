Ученики и преподаватели гимназии №4 в Каменске-Уральском (Свердловская область) собрали вещи и продукты для мужчин, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Дети собирали посылки на переменах и после уроков, так как хотели принять активное участие в акции. Об этом рассказали волонтеры в соцсетях.
«Одна из педагогов гимназии рассказала, как активно и дружно дети участвовали в акции по сбору посылок солдатам! Ученики гимназии на переменах, иногда после уроков сами сортировали, заботливо упаковывали и подписывали каждую коробку! Активное участие в акции приняли и родители ребят», — говорится в сообществе «Урал — фронту. Волонтерское движение» в соцсети «ВКонтакте».
Ученики гимназии, их родители, а также преподаватели собрали для мобилизованных письма, продукты, одежду и медикаменты. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат.
В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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Ученики и преподаватели гимназии №4 в Каменске-Уральском (Свердловская область) собрали вещи и продукты для мужчин, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Дети собирали посылки на переменах и после уроков, так как хотели принять активное участие в акции. Об этом рассказали волонтеры в соцсетях. «Одна из педагогов гимназии рассказала, как активно и дружно дети участвовали в акции по сбору посылок солдатам! Ученики гимназии на переменах, иногда после уроков сами сортировали, заботливо упаковывали и подписывали каждую коробку! Активное участие в акции приняли и родители ребят», — говорится в сообществе «Урал — фронту. Волонтерское движение» в соцсети «ВКонтакте». Ученики гимназии, их родители, а также преподаватели собрали для мобилизованных письма, продукты, одежду и медикаменты. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).