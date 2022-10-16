Министр энергетики ОАЭ оправдался из-за решения ОПЕК+

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является сугубо техническим решением, а не политическим. Об этом он заявил в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
«Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений», — написал министр. Он не считает политическим решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти.
Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. Саудовский министр возразил США из-за обвинений в помощи РФ.
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Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является сугубо техническим решением, а не политическим. Об этом он заявил в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). «Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений», — написал министр. Он не считает политическим решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. Саудовский министр возразил США из-за обвинений в помощи РФ.