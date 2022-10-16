16 октября 2022

Министр энергетики ОАЭ оправдался из-за решения ОПЕК+

Министр энергетики ОАЭ: решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти сугубо техническое
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр энергетики ОАЭ не считает политическим решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти Фото:

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является сугубо техническим решением, а не политическим. Об этом он заявил в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).

«Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений», — написал министр. Он не считает политическим решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. Саудовский министр возразил США из-за обвинений в помощи РФ.

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Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является сугубо техническим решением, а не политическим. Об этом он заявил в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). «Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений», — написал министр. Он не считает политическим решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. Саудовский министр возразил США из-за обвинений в помощи РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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