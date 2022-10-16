Саудовский министр возразил США из-за обвинений в помощи России

Власти Саудовской Аравии удивлены из-за обвинений США о том, что Эр-Рияд встал на сторону России. Об этом заявил саудовский министр обороны Халед бен Сальман Аль Сауд.
«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины», — написал он в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, Иран также является членом стран ОПЕК. «Значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?», — вопросил он. Министр отметил, что эти «ложные обвинения» исходили не от Киева.
Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения.
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Власти Саудовской Аравии удивлены из-за обвинений США о том, что Эр-Рияд встал на сторону России. Об этом заявил саудовский министр обороны Халед бен Сальман Аль Сауд. «Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины», — написал он в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, Иран также является членом стран ОПЕК. «Значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?», — вопросил он. Министр отметил, что эти «ложные обвинения» исходили не от Киева. Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения.