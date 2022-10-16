Свердловские власти помогли заводу пережить разрыв с Европой

Свердловские власти помогли заводу «Сен-Габен» в Полевском пережить разрыв с Европой

17 октября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Завод строительных смесей «Сен-Габен» производит более тысячи тонн продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завод строительных смесей «Сен-Габен» в Полевском наращивает объемы производства и осваивает новые виды продукции при поддержке правительства Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали представители предприятия и регионального парламента. «Мы полностью локализованы, в том числе информационно и финансово. Если раньше мы везли очень много продукции из Европы и Англии, [то сейчас] произошло частичное импортозамещение на российское и азиатское. Завод заручился поддержкой правительства Свердловской области», — рассказал директор компании по производству строительных смесей Алексей Хмелев. Ранее предприятие получало финансирование от зарубежной компании. Предприятие «Сен-Габен» ориентировано на производство штукатурки, стяжки для пола, шпаклевки и другие смесей, которые необходимы для строительства и ремонта. Сейчас объем продукции достигает более тысячи тонн продукта, но в планах организации — начать производство гипсовых продуктов. «Нам нужны сухие смеси в больших количествах для нашего строительного комплекса. И это должны быть наши местные локализованные смеси. Предприятия эту задачу выполняют, и очень радостно, что они не планируют останавливаться. В этом смысле мы готовы помогать, оказывать поддержку с точки зрения придания проекту регионального приоритетного статуса», — заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Ранее полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». По его словам, успешное внедрение современных технологий и инновационных решений позволят УВЗ войти в число признанных производственных лидеров страны и мира.

Завод строительных смесей «Сен-Габен» в Полевском наращивает объемы производства и осваивает новые виды продукции при поддержке правительства Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали представители предприятия и регионального парламента. «Мы полностью локализованы, в том числе информационно и финансово. Если раньше мы везли очень много продукции из Европы и Англии, [то сейчас] произошло частичное импортозамещение на российское и азиатское. Завод заручился поддержкой правительства Свердловской области», — рассказал директор компании по производству строительных смесей Алексей Хмелев. Ранее предприятие получало финансирование от зарубежной компании. Предприятие «Сен-Габен» ориентировано на производство штукатурки, стяжки для пола, шпаклевки и другие смесей, которые необходимы для строительства и ремонта. Сейчас объем продукции достигает более тысячи тонн продукта, но в планах организации — начать производство гипсовых продуктов. «Нам нужны сухие смеси в больших количествах для нашего строительного комплекса. И это должны быть наши местные локализованные смеси. Предприятия эту задачу выполняют, и очень радостно, что они не планируют останавливаться. В этом смысле мы готовы помогать, оказывать поддержку с точки зрения придания проекту регионального приоритетного статуса», — заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Ранее полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». По его словам, успешное внедрение современных технологий и инновационных решений позволят УВЗ войти в число признанных производственных лидеров страны и мира.