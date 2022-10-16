Командующий батальоном в ДНР челябинский «Ангел» стал героем шоу Андрея Малахова

Командир батальона «Апостол» в ДНР Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, который спас 367 детей в ходе спецоперации на Украине, стал героем шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1». Гвардии полковник на несколько часов смог прилететь в Москву на эфир, а о его подвигах рассказали родители спасенных детей.
«Он действительно ангел-хранитель, ангел-спаситель. Ему огромнейшее спасибо», — говорит сквозь слезы Наталья Ситник.
По словам женщины, Гагарин вынес ее и ее пятерых детей из осажденной горбольницы в Мариуполе. Женщина вспомнила, что они всей семьей заболели коронавирусом и легли в больницу 22 февраля. После начала спецоперации РФ в больницу пришли боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией).
«Мы спрашивали у них, что же они творят. Говорили им, что в больнице дети. Они нам ответили, что их детей в больнице нет, и им все равно. Мы были для них, как мясо. Нам пришлось спуститься в подвал, в котором мы провели около 40 дней. Это все было похоже на длинный, дурацкий сон», — рассказала женщина в прямом эфире.
Дети Натальи очень ждали встречи со своим спасителем. В прямом эфире «Ангел» вышел к ним из-за кулис, они буквально повисли на нем и не хотели расставаться.
Юрий Гагарин участвует в спецоперации на Украине с середины марта. За помощь жителям Донбасса ему присвоили звание почетного гражданина Новоазовска Донецкой народной республики. Дома его ждут жена, семеро детей, внуки. По словам Гагарина, он воюет за справедливость.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog