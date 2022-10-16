Командующий батальоном в ДНР челябинский «Ангел» стал героем шоу Андрея Малахова

Юрий «Ангел» Гагарин рассказал на шоу, как спасал детей Донбасса Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Апостол» в ДНР Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, который спас 367 детей в ходе спецоперации на Украине, стал героем шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1». Гвардии полковник на несколько часов смог прилететь в Москву на эфир, а о его подвигах рассказали родители спасенных детей.

«Он действительно ангел-хранитель, ангел-спаситель. Ему огромнейшее спасибо», — говорит сквозь слезы Наталья Ситник.

По словам женщины, Гагарин вынес ее и ее пятерых детей из осажденной горбольницы в Мариуполе. Женщина вспомнила, что они всей семьей заболели коронавирусом и легли в больницу 22 февраля. После начала спецоперации РФ в больницу пришли боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

«Мы спрашивали у них, что же они творят. Говорили им, что в больнице дети. Они нам ответили, что их детей в больнице нет, и им все равно. Мы были для них, как мясо. Нам пришлось спуститься в подвал, в котором мы провели около 40 дней. Это все было похоже на длинный, дурацкий сон», — рассказала женщина в прямом эфире.

Дети Натальи очень ждали встречи со своим спасителем. В прямом эфире «Ангел» вышел к ним из-за кулис, они буквально повисли на нем и не хотели расставаться.

Юрий Гагарин участвует в спецоперации на Украине с середины марта. За помощь жителям Донбасса ему присвоили звание почетного гражданина Новоазовска Донецкой народной республики. Дома его ждут жена, семеро детей, внуки. По словам Гагарина, он воюет за справедливость.

Фото: скрин платформы «Смотрим»