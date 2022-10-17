Пермяк, получая зарплату в валюте, сэкономил 3 миллиона на своих детях

Житель Перми скрывал доходы от приставов, чтобы уменьшить размер алиментов

Зарплату мужчина получал на специально открытый валютный счет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми работал в иностранной компании, получая зарплату на валютный счет, но три года скрывал это от приставов. Таким образом он экономил на двух своих несовершеннолетних детях, уменьшая размер выплат по алиментам, сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

«С 2019 года мужчина якобы нигде не работал, в связи с чем сумма алиментов определялась исходя из средней заработной платы в РФ и составляла 50 тысяч рублей. Средства должник ежемесячно перечислял взыскательнице, считая, что в полной мере исполняет возложенные на него обязательства. Однако судебным приставом было установлено, что родитель все это время скрывал свои истинные доходы», — сообщается на сайте ведомства.

Приставы установили, что должник был официально трудоустроен в иностранной компании и получал достойную заработную плату, которая переводилась ему на валютный счет. У работодателя были запрошены справки о доходах мужчины за весь период оплаты алиментов. Перерасчет задолженности показал, что отец сэкономил на детях более трех миллионов рублей. Эти денежные средства подлежат взысканию с должника.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермским приставам удалось разыскать должника в соседнем государстве. Речь об уроженце Грузии, который сбежал на родину от обязательств по долгам.