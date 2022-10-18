Мобилизованный пермяк женился за сутки до отъезда на фронт

19 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Церемония прошла в Очерском ЗАГСе Фото: Pixabay новость из сюжета Мобилизация в России Пермяк оформил брак со своей девушкой накануне отправки на сборный пункт по мобилизации. Об этом говорится в сообществе Очерского городского ЗАГСа в соцсети «Вконтакте». «Вечером 18 октября молодожены Петрушовы Денис и Александра отметят создание своей молодой семьи. Уже завтра утром он по повестке добровольцем уезжает вместе с остальными мобилизованными на учения и затем в зону проведения СВО», — говорится в сообществе. Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов и пожелали им мужества и стойкости. Ранее агентство сообщало, что пермские ЗАГСы оформляют браки мобилизованных в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. После боевого слаживания все призывники отправятся на Украину, где проводится специальная военная операция, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.

Пермяк оформил брак со своей девушкой накануне отправки на сборный пункт по мобилизации. Об этом говорится в сообществе Очерского городского ЗАГСа в соцсети «Вконтакте». «Вечером 18 октября молодожены Петрушовы Денис и Александра отметят создание своей молодой семьи. Уже завтра утром он по повестке добровольцем уезжает вместе с остальными мобилизованными на учения и затем в зону проведения СВО», — говорится в сообществе. Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов и пожелали им мужества и стойкости. Ранее агентство сообщало, что пермские ЗАГСы оформляют браки мобилизованных в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. После боевого слаживания все призывники отправятся на Украину, где проводится специальная военная операция, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.