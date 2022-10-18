18 октября 2022

Мобилизованный пермяк женился за сутки до отъезда на фронт

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Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., свадьба, кольца
Церемония прошла в Очерском ЗАГСе Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермяк оформил брак со своей девушкой накануне отправки на сборный пункт по мобилизации. Об этом говорится в сообществе Очерского городского ЗАГСа в соцсети «Вконтакте».

«Вечером 18 октября молодожены Петрушовы Денис и Александра отметят создание своей молодой семьи. Уже завтра утром он по повестке добровольцем уезжает вместе с остальными мобилизованными на учения и затем в зону проведения СВО», — говорится в сообществе.

Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов и пожелали им мужества и стойкости. Ранее агентство сообщало, что пермские ЗАГСы оформляют браки мобилизованных в день подачи заявления.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. После боевого слаживания все призывники отправятся на Украину, где проводится специальная военная операция, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.

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Пермяк оформил брак со своей девушкой накануне отправки на сборный пункт по мобилизации. Об этом говорится в сообществе Очерского городского ЗАГСа в соцсети «Вконтакте». «Вечером 18 октября молодожены Петрушовы Денис и Александра отметят создание своей молодой семьи. Уже завтра утром он по повестке добровольцем уезжает вместе с остальными мобилизованными на учения и затем в зону проведения СВО», — говорится в сообществе. Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов и пожелали им мужества и стойкости. Ранее агентство сообщало, что пермские ЗАГСы оформляют браки мобилизованных в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. После боевого слаживания все призывники отправятся на Украину, где проводится специальная военная операция, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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