Школьники отправили солдатам письма в рамках Всероссийской акции (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Первоуральске (Свердловская область) школьники написали письма для российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первоуральские школьники активно принимают участие во Всероссийской акции „Письмо солдату“. Ребята подошли к написанию писем ответственно, потому что верят, что их теплые слова поддержки, искренние пожелания, восхищения, благодарности поднимут дух нашим солдатам», — написал мэр.

Акция «Письмо солдату» одновременно проводится во всех регионах страны. В ней участвуют школьники, студенты и воспитанники ВПК. Они пишут письма участникам спецоперации и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание.

Ранее URA.RU сообщало об учениках гимназии №4 в Каменске-Уральском. Школьники на переменах и после уроков собирали посылки для мобилизованных, в том числе свои письма. Мобилизованные мужчины, получив письма от школьников из Свердловской области, крепят их на стекла боевых машин.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.