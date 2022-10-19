19 октября 2022

Свердловские школьники поддержали российских военнослужащих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Школьники отправили солдатам письма в рамках Всероссийской акции (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Первоуральске (Свердловская область) школьники написали письма для российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первоуральские школьники активно принимают участие во Всероссийской акции „Письмо солдату“. Ребята подошли к написанию писем ответственно, потому что верят, что их теплые слова поддержки, искренние пожелания, восхищения, благодарности поднимут дух нашим солдатам», — написал мэр.

Акция «Письмо солдату» одновременно проводится во всех регионах страны. В ней участвуют школьники, студенты и воспитанники ВПК. Они пишут письма участникам спецоперации и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание.

Ранее URA.RU сообщало об учениках гимназии №4 в Каменске-Уральском. Школьники на переменах и после уроков собирали посылки для мобилизованных, в том числе свои письма. Мобилизованные мужчины, получив письма от школьников из Свердловской области, крепят их на стекла боевых машин.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Письма школьников для военных
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) школьники написали письма для российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Первоуральские школьники активно принимают участие во Всероссийской акции „Письмо солдату“. Ребята подошли к написанию писем ответственно, потому что верят, что их теплые слова поддержки, искренние пожелания, восхищения, благодарности поднимут дух нашим солдатам», — написал мэр. Акция «Письмо солдату» одновременно проводится во всех регионах страны. В ней участвуют школьники, студенты и воспитанники ВПК. Они пишут письма участникам спецоперации и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание. Ранее URA.RU сообщало об учениках гимназии №4 в Каменске-Уральском. Школьники на переменах и после уроков собирали посылки для мобилизованных, в том числе свои письма. Мобилизованные мужчины, получив письма от школьников из Свердловской области, крепят их на стекла боевых машин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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