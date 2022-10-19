19 октября 2022

Мобилизованного многодетного челябинца оправили домой из-за штыря в ноге

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, прощание, мобилизация, отправка мобилизованных
Перед отправкой в военную часть жителю Златоуста не назначили медкомиссию Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованного многодетного отца из Златоуста (Челябинская область) вернули из военной части под Екатеринбургом из-за жалоб на здоровье. Как сообщил 20 октября URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мужчину призвали в армию со штырем в ноге после перелома.

«38-летний житель Златоуста с тремя не совершеннолетними детьми Владислав получил повестку на работе. Он был мобилизован в конце сентября, медкомиссию не проводили, отбыл в Екатеринбург на боевое слаживание. У мужчины проблемы со здоровьем: гипертония, штырь в ноге после перелома, проблемы со зрением», — рассказал URA.RU Рыжий.

После обращения мужчины на горячую линию Народного фронта ему провели медицинское обследование в военной части. Медики подтвердили жалобы златоустовца и по состоянию здоровья его отправили домой.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

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Мобилизованного многодетного отца из Златоуста (Челябинская область) вернули из военной части под Екатеринбургом из-за жалоб на здоровье. Как сообщил 20 октября URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мужчину призвали в армию со штырем в ноге после перелома. «38-летний житель Златоуста с тремя не совершеннолетними детьми Владислав получил повестку на работе. Он был мобилизован в конце сентября, медкомиссию не проводили, отбыл в Екатеринбург на боевое слаживание. У мужчины проблемы со здоровьем: гипертония, штырь в ноге после перелома, проблемы со зрением», — рассказал URA.RU Рыжий. После обращения мужчины на горячую линию Народного фронта ему провели медицинское обследование в военной части. Медики подтвердили жалобы златоустовца и по состоянию здоровья его отправили домой. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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