Депутаты челябинского заксобрания одобрили предложения Текслера

Комитет по бюджету и налогам законодательного собрания Челябинской области одобрил поправки в областной бюджет, внесенные губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщил председатель комитета, спикер заксобрания Олег Гербер.
«Основное внимание на заседании мы уделили обсуждению поправок в областной бюджет текущего года. Будут внесены соответствующие изменения, предусматривающие дополнительные расходы. Все инициативы губернатора носят значимый, социальный характер», — цитирует Гербера пресс-служба заксобрания.
Среди направлений, на которые направят дополнительные средства, — работа с ремонтом челябинского цирка. Это федеральный объект, и сейчас выделяются средства для актуализации проектно-сметной документации с точки зрения требований действующего законодательства. У региона появится возможность получать федеральное финансирование на реконструкцию этого уникального объекта.
Кроме этого, по словам Гербера, средства будут запланированы на помощь Курской области для восстановления мемориалов советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Было обращение от руководства Курской области, губернатор откликнулся на эту просьбу.
Еще один проект, который получит дополнительные средства, это социальный проект «Челябинская область — большая семья». Благодаря этому проекту жители региона смогли получить помощь от специалистов профильных министерств и ведомств, попасть на прием к врачу, обратиться в мобильную приемную губернатора. Проект продолжится и в этом году.
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