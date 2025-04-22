22 апреля 2025

Депутаты челябинского заксобрания одобрили предложения Текслера

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Гербер прокомментировал итоги заседания комитета по бюджету
Олег Гербер прокомментировал итоги заседания комитета по бюджету Фото:

Комитет по бюджету и налогам законодательного собрания Челябинской области одобрил поправки в областной бюджет, внесенные губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщил председатель комитета, спикер заксобрания Олег Гербер.

«Основное внимание на заседании мы уделили обсуждению поправок в областной бюджет текущего года. Будут внесены соответствующие изменения, предусматривающие дополнительные расходы. Все инициативы губернатора носят значимый, социальный характер», — цитирует Гербера пресс-служба заксобрания.

Среди направлений, на которые направят дополнительные средства, — работа с ремонтом челябинского цирка. Это федеральный объект, и сейчас выделяются средства для актуализации проектно-сметной документации с точки зрения требований действующего законодательства. У региона появится возможность получать федеральное финансирование на реконструкцию этого уникального объекта.

Кроме этого, по словам Гербера, средства будут запланированы на помощь Курской области для восстановления мемориалов советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Было обращение от руководства Курской области, губернатор откликнулся на эту просьбу.

Еще один проект, который получит дополнительные средства, это социальный проект «Челябинская область — большая семья». Благодаря этому проекту жители региона смогли получить помощь от специалистов профильных министерств и ведомств, попасть на прием к врачу, обратиться в мобильную приемную губернатора. Проект продолжится и в этом году.

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Комитет по бюджету и налогам законодательного собрания Челябинской области одобрил поправки в областной бюджет, внесенные губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщил председатель комитета, спикер заксобрания Олег Гербер. «Основное внимание на заседании мы уделили обсуждению поправок в областной бюджет текущего года. Будут внесены соответствующие изменения, предусматривающие дополнительные расходы. Все инициативы губернатора носят значимый, социальный характер», — цитирует Гербера пресс-служба заксобрания. Среди направлений, на которые направят дополнительные средства, — работа с ремонтом челябинского цирка. Это федеральный объект, и сейчас выделяются средства для актуализации проектно-сметной документации с точки зрения требований действующего законодательства. У региона появится возможность получать федеральное финансирование на реконструкцию этого уникального объекта. Кроме этого, по словам Гербера, средства будут запланированы на помощь Курской области для восстановления мемориалов советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Было обращение от руководства Курской области, губернатор откликнулся на эту просьбу. Еще один проект, который получит дополнительные средства, это социальный проект «Челябинская область — большая семья». Благодаря этому проекту жители региона смогли получить помощь от специалистов профильных министерств и ведомств, попасть на прием к врачу, обратиться в мобильную приемную губернатора. Проект продолжится и в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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