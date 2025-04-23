На Кировке, главной пешеходной зоне Челябинска, 23 апреля начали демонтаж светового потолка. Разбирают конструкцию от улицы Коммуны до стелы «Нулевая верста», передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На „Кировке“ начали разбирать световой потолок к проведению мероприятия в День Победы», — передает корреспондент URA.RU. Конструкцию вернут обратно 10 мая.
Освещение пришлось демонтировать для проведения исторической реконструкции к 80-летию победы. В рамках мероприятия на пешеходной улице воспроизведут торжественную отправку добровольческого танкового корпуса на фронт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!