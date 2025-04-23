На Кировке Челябинска снимают световой потолок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть светового потолка на Кировке будет демонтирована до 10 мая
Часть светового потолка на Кировке будет демонтирована до 10 мая Фото:

На Кировке, главной пешеходной зоне Челябинска, 23 апреля начали демонтаж светового потолка. Разбирают конструкцию от улицы Коммуны до стелы «Нулевая верста», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На „Кировке“ начали разбирать световой потолок к проведению мероприятия в День Победы», — передает корреспондент URA.RU. Конструкцию вернут обратно 10 мая.

Освещение пришлось демонтировать для проведения исторической реконструкции к 80-летию победы. В рамках мероприятия на пешеходной улице воспроизведут торжественную отправку добровольческого танкового корпуса на фронт.

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На Кировке, главной пешеходной зоне Челябинска, 23 апреля начали демонтаж светового потолка. Разбирают конструкцию от улицы Коммуны до стелы «Нулевая верста», передает корреспондент URA.RU с места событий. «На „Кировке“ начали разбирать световой потолок к проведению мероприятия в День Победы», — передает корреспондент URA.RU. Конструкцию вернут обратно 10 мая. Освещение пришлось демонтировать для проведения исторической реконструкции к 80-летию победы. В рамках мероприятия на пешеходной улице воспроизведут торжественную отправку добровольческого танкового корпуса на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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