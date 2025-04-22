22 апреля 2025

Челябинскому «Мечелу» приходится переносить свои убытки на будущее

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, мечел, чмк, промышленность, промышленное предприятие, завод, челябинский металлургический комбинат, тяжелая промышленность
«Мечел» раскрыл сведения об экономических показателях Фото:

Челябинский холдинг «Мечел» вынужден переносить свои убытки на будущее. Как следует из отчетности, в 2024 году суммы по этой статье, если сравнивать с 2022 годом, почти в пять раз выросли.

«Пояснения к бухгалтерскому балансу. Перенос убытков на будущее: в 2021 году — 1,391 млрд рублей, в 2024 году — 6,906 млрд рублей», — отмечено в отчетности компании.

Рост наблюдался на протяжении всего периода. В 2023 году показатель составлял 3,597 млрд рублей. По словам финансистов, с которыми пообщалось URA.RU, убытки переносятся в целях уменьшения налогооблагаемой базы. Законодательство разрешает уменьшать ее в целях расчета налога на прибыль. Допускается снижение до 50% отраженного убытка предыдущих периодов.

По данным отчетности «Мечела», холдинг Игоря Зюзина в 2024 году получил чистый убыток в размере 9,587 млрд рублей. Обеспечение обязательств превысило валюту баланса на 70,453 млн рублей.

Компания состоит из трех дивизионов: металлургического, угольного и энергетического. Флагманом первого из направлений является Челябинский меткомбинат. Общий размер его долгов составил 74% всего имеющегося на предприятии имущества.

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Челябинский холдинг «Мечел» вынужден переносить свои убытки на будущее. Как следует из отчетности, в 2024 году суммы по этой статье, если сравнивать с 2022 годом, почти в пять раз выросли. «Пояснения к бухгалтерскому балансу. Перенос убытков на будущее: в 2021 году — 1,391 млрд рублей, в 2024 году — 6,906 млрд рублей», — отмечено в отчетности компании. Рост наблюдался на протяжении всего периода. В 2023 году показатель составлял 3,597 млрд рублей. По словам финансистов, с которыми пообщалось URA.RU, убытки переносятся в целях уменьшения налогооблагаемой базы. Законодательство разрешает уменьшать ее в целях расчета налога на прибыль. Допускается снижение до 50% отраженного убытка предыдущих периодов. По данным отчетности «Мечела», холдинг Игоря Зюзина в 2024 году получил чистый убыток в размере 9,587 млрд рублей. Обеспечение обязательств превысило валюту баланса на 70,453 млн рублей. Компания состоит из трех дивизионов: металлургического, угольного и энергетического. Флагманом первого из направлений является Челябинский меткомбинат. Общий размер его долгов составил 74% всего имеющегося на предприятии имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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