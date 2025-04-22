Челябинскому «Мечелу» приходится переносить свои убытки на будущее

«Мечел» раскрыл сведения об экономических показателях Фото: Размик Закарян © URA.RU

Челябинский холдинг «Мечел» вынужден переносить свои убытки на будущее. Как следует из отчетности, в 2024 году суммы по этой статье, если сравнивать с 2022 годом, почти в пять раз выросли.

«Пояснения к бухгалтерскому балансу. Перенос убытков на будущее: в 2021 году — 1,391 млрд рублей, в 2024 году — 6,906 млрд рублей», — отмечено в отчетности компании.

Рост наблюдался на протяжении всего периода. В 2023 году показатель составлял 3,597 млрд рублей. По словам финансистов, с которыми пообщалось URA.RU, убытки переносятся в целях уменьшения налогооблагаемой базы. Законодательство разрешает уменьшать ее в целях расчета налога на прибыль. Допускается снижение до 50% отраженного убытка предыдущих периодов.

По данным отчетности «Мечела», холдинг Игоря Зюзина в 2024 году получил чистый убыток в размере 9,587 млрд рублей. Обеспечение обязательств превысило валюту баланса на 70,453 млн рублей.

Компания состоит из трех дивизионов: металлургического, угольного и энергетического. Флагманом первого из направлений является Челябинский меткомбинат. Общий размер его долгов составил 74% всего имеющегося на предприятии имущества.