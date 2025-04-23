Губернатор Текслер пригласил коллегу из Китая в Челябинскую область

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил делегацию из провинции Ляонин Китайской народной республики посетить свой регион. Инициативу Текслера по расширению сотрудничества поддержали первые лица провинции.
«Губернатор Челябинской области пригласил делегацию провинции Ляонин посетить Челябинскую область, совместив визит с участием в „Иннопроме“ и Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге. Секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн выразил поддержку предложениям», — сообщили в пресс-службы правительства региона. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в сферах экономики, науки и образования, культуры, а также туризма.
Алексей Текслер выразил признательность за оказанный прием и отметил значимость стратегического партнерства между Россией и Китаем. По его словам, главы государств создали все необходимые условия для развития полноценного межрегионального сотрудничества, что способствует укреплению двусторонних связей на благо обеих стран.
Губернатор подчеркнул, что Челябинская область по структуре экономики во многом схожа с провинцией Ляонин. Текслер отметил, что Китай является главным внешнеторговым партнером Челябинской области: на долю китайского рынка приходится свыше четверти регионального экспорта, а импорт из КНР составляет более половины всех зарубежных поставок. Глава региона заявил, что экономическое сотрудничество и торговля лежат в основе успешного развития двусторонних отношений.
Для повышения эффективности взаимодействия Алексей Текслер предложил активизировать работу в области логистики, используя потенциал Челябинской области как транспортного хаба для консолидации грузов, в том числе агропромышленного назначения.
Среди перспективных направлений сотрудничества были отмечены образование, наука, культура, туризм и спорт. Губернатор выступил с инициативой расширения академического обмена студентами и преподавателями, проведения совместных исследований и культурных мероприятий.
В свою очередь, Хао Пэн поддержал предложения и подтвердил заинтересованность в развитии межрегионального сотрудничества. Он подчеркнул, что стороны планируют продолжить изучение возможностей взаимодействия в сфере производства оборудования, нефтехимии, металлургии и других отраслях, а также способствовать обмену информацией, технологической кооперации и интеграции рынков. Кроме того, перспективными названы совместные проекты в переработке пищевой продукции и производстве специализированных сельскохозяйственных товаров. Хао Пэн также заявил о готовности организовать ответный визит.
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