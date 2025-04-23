Челябинский школьник стал участником шоу Тины Канделаки

Школьник из Челябинска Михаил Лазарев стал участником четвертого сезона интеллектуального шоу «Умнее всех» на «Пятнице», которое ведет Тина Канделаки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.
«Продолжается четвертый сезон интеллектуального шоу „Умнее всех“, в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участником восьмого выпуска стал 13-летний Михаил Лазарев из Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница».
Эфир программы выйдет завтра вечером. «Умнее всех» — интеллектуальная телевикторина, участниками которой могут стать дети от 10 до 15 лет.
Два школьника из Челябинской области ранее стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское и 13-летний Арсений Главлюк из Челябинск посетили шоу Тины Канделаки.
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