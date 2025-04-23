Челябинский школьник стал участником шоу Тины Канделаки

Челябинский школьник Михаил Лазарев стал участником программы «Умнее всех»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник сыграл в шоу Канделаки
Школьник сыграл в шоу Канделаки Фото:

Школьник из Челябинска Михаил Лазарев стал участником четвертого сезона интеллектуального шоу «Умнее всех» на «Пятнице», которое ведет Тина Канделаки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«Продолжается четвертый сезон интеллектуального шоу „Умнее всех“, в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участником восьмого выпуска стал 13-летний Михаил Лазарев из Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница».

Эфир программы выйдет завтра вечером. «Умнее всех» — интеллектуальная телевикторина, участниками которой могут стать дети от 10 до 15 лет.

Два школьника из Челябинской области ранее стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское и 13-летний Арсений Главлюк из Челябинск посетили шоу Тины Канделаки.

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Школьник из Челябинска Михаил Лазарев стал участником четвертого сезона интеллектуального шоу «Умнее всех» на «Пятнице», которое ведет Тина Канделаки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Продолжается четвертый сезон интеллектуального шоу „Умнее всех“, в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участником восьмого выпуска стал 13-летний Михаил Лазарев из Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница». Эфир программы выйдет завтра вечером. «Умнее всех» — интеллектуальная телевикторина, участниками которой могут стать дети от 10 до 15 лет. Два школьника из Челябинской области ранее стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское и 13-летний Арсений Главлюк из Челябинск посетили шоу Тины Канделаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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