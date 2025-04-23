В Челябинске прошла репетиция парада ко Дню Победы. Фото, видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске прошла первая репетиция к Дню Победы с участием гарнизона
В Челябинске прошла первая репетиция к Дню Победы с участием гарнизона Фото:

В Челябинске 23 апреля прошла репетиция торжественного построения к 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В параде на площади Революции будут участвовать ведомства, входящие в состав Челябинского военного гарнизона.

Торжественное построение начнется с выхода военного оркестра и марша знаменосцев. Парад пройдет с участием силовых структур и ведомств, включая кинологов, сотрудников ГАИ, курсантов и юных кадетов. Вместе с ними выступят творческие коллективы и появится военная техника, которая должна выйти в центр города на генеральной репетиции.

В связи с проведением репетиции движение по площади Революции временно закрыли для пешеходов. Ограничения снимут в 21:00.

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В Челябинске 23 апреля прошла репетиция торжественного построения к 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В параде на площади Революции будут участвовать ведомства, входящие в состав Челябинского военного гарнизона. Торжественное построение начнется с выхода военного оркестра и марша знаменосцев. Парад пройдет с участием силовых структур и ведомств, включая кинологов, сотрудников ГАИ, курсантов и юных кадетов. Вместе с ними выступят творческие коллективы и появится военная техника, которая должна выйти в центр города на генеральной репетиции. В связи с проведением репетиции движение по площади Революции временно закрыли для пешеходов. Ограничения снимут в 21:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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