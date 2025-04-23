«Восстановил каждый кирпичик»: челябинец создал Брестскую крепость для фильма «В списках не значился»

Челябинский 3D-дженералист Дмитрий Черкасов принял участие в создании фильма «В списках не значился», премьера которого состоится ко дню 80-летия Победы. Черкасов буквально по кирпичику воссоздал ключевой объект фильма — Брестскую крепость, рассказал он URA.RU.
«Создал 3D-модель Брестской крепости и мостов к ней для фильма „В списках не значился“. Саму крепость в двух вариантах — разрушенную и нет — воссоздал буквально по кирпичику. Мне сказали, что фильм не документальный, поэтому погрешности допустимы. Но лично я, чувствуя внутреннюю ответственность за прикосновение к подвигу русских солдат, не мог сделать как попало. В результате нарисованная мною 3D-модель точно легла в кадр», — рассказал URA.RU Черкасов.
Для точного совпадения ему пришлось посчитать буквально каждый кирпичик в длину и ширину. Изучить около 2000 фотографий, снимки с сервиса «Яндекс. Карты» и просить у незнакомых людей показать фотографии Брестской крепости из личного архива.
«Для меня это была сложная работа. Не только из-за отсутствия качественных фотографий для сбора деталей, но и из-за ответственности, что это не просто фильм, а фильм о великом прошлом моей страны. Я был в ужасе от увиденного масштаба разрушений — метровые в толщину стены были чудовищно разрушены бомбардировками немцев. Но люди смогли выжить и дать отпор», — добавил Черкасов. Над созданием двух внешних видов крепости он работал около двух месяцев. В фильме Брестская крепость будет показана построенной из декораций и из 3D моделей.
Премьера «В списках не значился» запланирована на начало мая. Фильм рассказывает уникальную историю молодого лейтенанта Коли Плужникова (Владислав Миллер), который приезжает на службу в Брест. Его часть расположена в самой Брестской крепости. Но его даже не успели внести в списки прибывших в первые дни войны. Одну из главных ролей в фильме играет Владимир Машков.
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