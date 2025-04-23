В Челябинске 160 тысяч китайских цветов обеззаразят перед продажей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В цветах обнаружен вредитель
В цветах обнаружен вредитель Фото:

В Челябинске почти 160 тысяч китайских цветов поступят в продажу только после проведения обеззараживания, так как в них был обнаружен вредить — западный цветочный трипс. Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«В Челябинске почти 160 тысяч китайских цветов поступят в реализацию только после проведения обеззараживания. По результатам лабораторных исследований в гвоздиках, каллах и георгинах обнаружен карантинный вредный организм — западный цветочный трипс», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В остальных 18 400 цветах, которые поступили в одной партии, карантинных объектов не выявлено. Они допущены к продаже.

В цветах из Китая ранее челябинские специалисты обнаружили трипсов с присосками на пузыреногих ногах. Вредитель поразил партию из тысячи растений. Зараженные цветы были уничтожены.

Гвоздики попадут в магазины только после обеззараживания
Гвоздики попадут в магазины только после обеззараживания
Фото:

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В Челябинске почти 160 тысяч китайских цветов поступят в продажу только после проведения обеззараживания, так как в них был обнаружен вредить — западный цветочный трипс. Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «В Челябинске почти 160 тысяч китайских цветов поступят в реализацию только после проведения обеззараживания. По результатам лабораторных исследований в гвоздиках, каллах и георгинах обнаружен карантинный вредный организм — западный цветочный трипс», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В остальных 18 400 цветах, которые поступили в одной партии, карантинных объектов не выявлено. Они допущены к продаже. В цветах из Китая ранее челябинские специалисты обнаружили трипсов с присосками на пузыреногих ногах. Вредитель поразил партию из тысячи растений. Зараженные цветы были уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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