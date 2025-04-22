В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам ходят медведи. Как сообщили в пресс-службе учреждения, хищника на дороге зафиксировала фотоловушка.
«Даже коренные обитатели Зигальги передвигают по тропам. Сначала мимо прошел медведь, а через несколько часов тем же маршрутом проследовал лось», — рассказали в нацпарке.
Сотрудники парка объяснили, что в условиях заснеженного леса животные предпочитают перемещаться по уже натоптанным путям. Подобное поведение не связано с агрессией или попыткой следить за человеком, а обусловлено естественным стремлением к экономии сил при передвижении.
В парке напомнили о необходимости соблюдения безопасности и чистоты при посещении лесных территорий. На тропах необходимо быть шумным, чтобы предупредить животных о своем присутствии. Важно забирать мусор с собой. Его остатки могут привлечь диких животных.
Еще одно правило касается времени посещения нацпарка. Отправляться в поход на ночь глядя инспекторы не рекомендуют.
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