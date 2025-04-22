22 апреля 2025

По туристским тропам челябинского нацпарка разгуливают медведи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дикие звери ходят по тропам, чтобы экономить энергию
Дикие звери ходят по тропам, чтобы экономить энергию Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам ходят медведи. Как сообщили в пресс-службе учреждения, хищника на дороге зафиксировала фотоловушка.

«Даже коренные обитатели Зигальги передвигают по тропам. Сначала мимо прошел медведь, а через несколько часов тем же маршрутом проследовал лось», — рассказали в нацпарке.

Сотрудники парка объяснили, что в условиях заснеженного леса животные предпочитают перемещаться по уже натоптанным путям. Подобное поведение не связано с агрессией или попыткой следить за человеком, а обусловлено естественным стремлением к экономии сил при передвижении.

В парке напомнили о необходимости соблюдения безопасности и чистоты при посещении лесных территорий. На тропах необходимо быть шумным, чтобы предупредить животных о своем присутствии. Важно забирать мусор с собой. Его остатки могут привлечь диких животных.

Еще одно правило касается времени посещения нацпарка. Отправляться в поход на ночь глядя инспекторы не рекомендуют.

Лось вступил на тропу после того, как по ней проследовал медведь
Лось вступил на тропу после того, как по ней проследовал медведь
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам ходят медведи. Как сообщили в пресс-службе учреждения, хищника на дороге зафиксировала фотоловушка. «Даже коренные обитатели Зигальги передвигают по тропам. Сначала мимо прошел медведь, а через несколько часов тем же маршрутом проследовал лось», — рассказали в нацпарке. Сотрудники парка объяснили, что в условиях заснеженного леса животные предпочитают перемещаться по уже натоптанным путям. Подобное поведение не связано с агрессией или попыткой следить за человеком, а обусловлено естественным стремлением к экономии сил при передвижении. В парке напомнили о необходимости соблюдения безопасности и чистоты при посещении лесных территорий. На тропах необходимо быть шумным, чтобы предупредить животных о своем присутствии. Важно забирать мусор с собой. Его остатки могут привлечь диких животных. Еще одно правило касается времени посещения нацпарка. Отправляться в поход на ночь глядя инспекторы не рекомендуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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