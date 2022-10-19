Таджикская диаспора Екатеринбурга накажет по своим обычаям земляка, пристававшего к школьнице

Парня призовут к ответу согласно таджикским обычаям и традициям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев раскритиковал южанина, который пытался развести на интим 15-летнюю екатеринбургскую школьницу. По его словам, силовым структурам будет оказано полное содействие для того, чтобы разрешить конфликт. Кроме всего, парня призовут к ответу согласно таджикским обычаям и традициям. Об этом URA.RU рассказал сам Мирзоев.

«Мы осуждаем такое поведение, особенно когда дело касается чести девушки. Таджикская диаспора будет поддерживать правоохранительную систему. И если данный факт будет доказан, то никто не будет защищать данного молодого человека», — рассказал Мирзоев.

По словам главы таджикской диаспоры, чтобы разобраться в ситуации, необходимо выслушать обе стороны конфликта. «Мы бы хотели связаться с родителями девушки, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Выслушать их версию, из-за которой возникла такая неприятная ситуация. Также мы готовы выслушать земляка. Ситуация очень щепетильная, и если вина молодого человека будет доказана, то он должен понести ответственность как в правовом русле, так и согласно нашим обычаям. Если же парня оклеветали, то и вторая сторона конфликта должна понести ответственность», — резюмировал Мирзоев.

Ранее агентство писало, что гражданин Таджикистана пытался принудить к действиям сексуального характера школьницу из Екатеринбурга. За честь девушки вступился брат, что, в свою очередь, привело к драке. УМВД по факту происшествия начали проводить проверку.