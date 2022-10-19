В Екатеринбурге уроженец Таджикистана избил мужчину, вставшего на защиту своей 15-летней сестры, которую мигрант пытался склонить к интиму. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Уроженец Таджикистана пытался развести на интим екатеринбургскую школьницу. А когда получил отпор от ее брата, то позвал на помощь друзей и избил его», — говорится в сообщении.
Мигрант писал девочке и предлагал провести время вместе, но та всячески отказывала ему. При этом школьница даже не знает, откуда мужчина нашел ее номер телефона. Когда переписку увидел старший брат девочки, то решил встретиться и поговорить с мужчиной. Но правда на «беседу» житель Таджикистана приехал не один, а со своими друзьями.
По данным telegram-канала, мужчину, заступившегося за сестру, доставили в больницу с побоями. Но в полицию с заявлением до сих пор никто не обращался. При этом в УМВД заявили, что уже взялись за этот инцидент. «Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции № 4, по факту инцидента будут проведены проверочные мероприятия. Ситуация взята на личный контроль руководства территориального ОВД», — цитирует E1.RU ведомство.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу, чтобы уточнить подробности. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее агентство писало о свердловчанине, который до смерти забил подругу, пытавшуюся расстаться с ним. Мужчина сутки жил с трупом.
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