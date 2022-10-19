19 октября 2022

На Avito продают свердловский хлебокомбинат за 99 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, пища, батон, пищевая промышленность, еда, булка хлеба
В Первоуральске занялись продажей хлебокомбината площадью 9681.7 квадратных метров Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на интернет-сервисе для размещения объявлений.

На Avito поставили продавать первоуральский хлебокомбинат, который был основан в 1961 году, общая площадь здания равняется 9681.7 квадратных метров. Как пишет продавец, объем выпуска хлебобулочных изделий доходит до 50 тонн в сутки, количество работников составляло 250 человек.

Известно, что изготавливаемые хлебокомбинатом изделия пользовались повышенным спросом благодаря современной упаковке. Она способствовала более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых качеств.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец торгового центра Golden Park в Екатеринбурге выставил свою недвижимость на продажу. Согласно объявлению цена объекта составляет 440 млн рублей.

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В Первоуральске (Свердловская область) выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на интернет-сервисе для размещения объявлений. На Avito поставили продавать первоуральский хлебокомбинат, который был основан в 1961 году, общая площадь здания равняется 9681.7 квадратных метров. Как пишет продавец, объем выпуска хлебобулочных изделий доходит до 50 тонн в сутки, количество работников составляло 250 человек. Известно, что изготавливаемые хлебокомбинатом изделия пользовались повышенным спросом благодаря современной упаковке. Она способствовала более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых качеств. Ранее URA.RU сообщало, что владелец торгового центра Golden Park в Екатеринбурге выставил свою недвижимость на продажу. Согласно объявлению цена объекта составляет 440 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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