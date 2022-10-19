В Первоуральске (Свердловская область) выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на интернет-сервисе для размещения объявлений.
На Avito поставили продавать первоуральский хлебокомбинат, который был основан в 1961 году, общая площадь здания равняется 9681.7 квадратных метров. Как пишет продавец, объем выпуска хлебобулочных изделий доходит до 50 тонн в сутки, количество работников составляло 250 человек.
Известно, что изготавливаемые хлебокомбинатом изделия пользовались повышенным спросом благодаря современной упаковке. Она способствовала более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых качеств.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец торгового центра Golden Park в Екатеринбурге выставил свою недвижимость на продажу. Согласно объявлению цена объекта составляет 440 млн рублей.
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