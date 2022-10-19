На Avito продают свердловский хлебокомбинат за 99 миллионов рублей. Скрин

20 октября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Первоуральске занялись продажей хлебокомбината площадью 9681.7 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на интернет-сервисе для размещения объявлений. На Avito поставили продавать первоуральский хлебокомбинат, который был основан в 1961 году, общая площадь здания равняется 9681.7 квадратных метров. Как пишет продавец, объем выпуска хлебобулочных изделий доходит до 50 тонн в сутки, количество работников составляло 250 человек. Известно, что изготавливаемые хлебокомбинатом изделия пользовались повышенным спросом благодаря современной упаковке. Она способствовала более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых качеств. Ранее URA.RU сообщало, что владелец торгового центра Golden Park в Екатеринбурге выставил свою недвижимость на продажу. Согласно объявлению цена объекта составляет 440 млн рублей. Скрин с Avito

В Первоуральске (Свердловская область) выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на интернет-сервисе для размещения объявлений. На Avito поставили продавать первоуральский хлебокомбинат, который был основан в 1961 году, общая площадь здания равняется 9681.7 квадратных метров. Как пишет продавец, объем выпуска хлебобулочных изделий доходит до 50 тонн в сутки, количество работников составляло 250 человек. Известно, что изготавливаемые хлебокомбинатом изделия пользовались повышенным спросом благодаря современной упаковке. Она способствовала более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых качеств. Ранее URA.RU сообщало, что владелец торгового центра Golden Park в Екатеринбурге выставил свою недвижимость на продажу. Согласно объявлению цена объекта составляет 440 млн рублей.