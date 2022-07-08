В Екатеринбурге продают торговый центр за сотни миллионов рублей

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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, эскалатор, пустой торговый зал, пустой тц, торговый центр гермес плаза, тц гермес плаза
Торговый центр Golden Park в Екатеринбурге выставили на продажу Фото:

Владелец действующего торгового центра Golden Park в Екатеринбурге выставил свою недвижимость на продажу. Согласно объявлению, опубликованном на сайтах N1 и Avito, цена объекта составляет 440 млн рублей.

Площадь двухэтажного торгового центра превышает 2,2 тысячи квадратных метров. Построили торговый центр в 2013 году. В Golden Park действуют 99 магазинов со 180 сотрудниками.

Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хаммамом внутри за 29 млн.

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Владелец действующего торгового центра Golden Park в Екатеринбурге выставил свою недвижимость на продажу. Согласно объявлению, опубликованном на сайтах N1 и Avito, цена объекта составляет 440 млн рублей. Площадь двухэтажного торгового центра превышает 2,2 тысячи квадратных метров. Построили торговый центр в 2013 году. В Golden Park действуют 99 магазинов со 180 сотрудниками. Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хаммамом внутри за 29 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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