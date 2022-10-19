Омбудсмен вернет домой из танковой дивизии мобилизованного челябинца

Юлия Сударенко побывала в танковой дивизии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко удалось добиться отсрочки для мобилизованного жителя региона. Вопрос решился в танковой дивизии в Чебаркуле, где 20 октября побывала омбудсмен. Поводом для отсрочки стали медицинские показания.

«Встретились с мобилизованными, в отношении которых обращались их родственники. По одному из обращений вопрос решился на месте — по медицинским показаниям мужчине предоставили отсрочку. Благодарю военного прокурора Чебаркульского гарнизона Ивана Дмитриенко и командование дивизии за оперативное решение вопроса!» — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Омбудсмен также встретилась с многодетным отцом из деревни Могильное. Сейчас Сударенко добивается того, чтобы вернуть мужчину в семью. Вместе с омбудсменом в дивизии побывали представители Центробанка, ВТБ и Сбербанка. Мобилизованных проконсультировали по финансовым вопросам, в том числе по кредитным каникулам.

«В рамках визита также посетила палаточный городок, который был возведен всего за 12 дней. Вся инфраструктура уже функционирует, есть все, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно», — сообщила омбудсмен.

Спецоперация РФ по денафикации Украины проходит с 24 февраля. С 21 сентября указом президента Владимира Путина в России объявлена частичная мобилизация.