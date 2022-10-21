В России предрекли появление камер, определяющих нарушение ПДД пешеходами

21 октября 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Камеры начнут фиксировать нарушения ПДД пешеходами и самокатчиками, считает Эльдар Тузмухаметов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ближайшем будущем в России начнут внедрять камеры, которые будут определять нарушение правил дорожного движения (ПДД) самокатчиками и пешеходами. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов. «Мы полагаем, что в ближайшем будущем камеры будут определять нарушения ПДД самокатчиками», — заявил Эльдар Тузмухаметов радио Sputnik. Также он добавил, что в экспертных кругах обсуждают появление камер, способных распознавать лица пешеходов-нарушителей, которые переходят дорогу в неположенном месте, на красный свет или ходят по велодорожкам. По словам эксперта, в России повышается уровень дорожной безопасности посредством фиксирования нарушений камерами. Это логичная мера, так как за 14 лет повсеместного внедрения камер в стране снизился уровень смертности и аварийности на дорогах, продолжил он. «Также будет расти и количество распознаваемых составов правонарушений», — резюмировал Тузмухаметов. Ранее сообщалось, что в России с осени камеры начнут фиксировать выключенные ходовые огни и фары ближнего света. Также планировалось, что камеры начнут распознавать водителей, управляющих авто без полиса ОСАГО.

В ближайшем будущем в России начнут внедрять камеры, которые будут определять нарушение правил дорожного движения (ПДД) самокатчиками и пешеходами. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов. «Мы полагаем, что в ближайшем будущем камеры будут определять нарушения ПДД самокатчиками», — заявил Эльдар Тузмухаметов радио Sputnik. Также он добавил, что в экспертных кругах обсуждают появление камер, способных распознавать лица пешеходов-нарушителей, которые переходят дорогу в неположенном месте, на красный свет или ходят по велодорожкам. По словам эксперта, в России повышается уровень дорожной безопасности посредством фиксирования нарушений камерами. Это логичная мера, так как за 14 лет повсеместного внедрения камер в стране снизился уровень смертности и аварийности на дорогах, продолжил он. «Также будет расти и количество распознаваемых составов правонарушений», — резюмировал Тузмухаметов. Ранее сообщалось, что в России с осени камеры начнут фиксировать выключенные ходовые огни и фары ближнего света. Также планировалось, что камеры начнут распознавать водителей, управляющих авто без полиса ОСАГО.