20 октября 2022

ХМАО вошел в «сельский» топ УрФО

В ХМАО обнаружено всего два мертвых села
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды села Искор, Чердыньский район, Пермский край, брошенный дом, разрушенный храм, сердце пармы, чердыньский район, село искор
В ХМАО меньше всего мертвых сел среди регионов УрФО Фото:

В ХМАО зафиксировано всего два вымерших села. Об этом сообщает telegram-канал «Акценты Севера» со ссылкой на данные Росстата.

« В рейтинге „Мертвые села на Урале“ последнее место занял ХМАО, в котором всего два таких поселения. В Свердловской области, которая заняла первое место, таких населенных пунктов 153», — отмечают в исследовании.

Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Ларьяк Нижневартовского района построят центр культуры. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей.

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В ХМАО зафиксировано всего два вымерших села. Об этом сообщает telegram-канал «Акценты Севера» со ссылкой на данные Росстата. « В рейтинге „Мертвые села на Урале“ последнее место занял ХМАО, в котором всего два таких поселения. В Свердловской области, которая заняла первое место, таких населенных пунктов 153», — отмечают в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Ларьяк Нижневартовского района построят центр культуры. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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