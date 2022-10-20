ХМАО вошел в «сельский» топ УрФО

В ХМАО обнаружено всего два мертвых села

21 октября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО меньше всего мертвых сел среди регионов УрФО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО зафиксировано всего два вымерших села. Об этом сообщает telegram-канал «Акценты Севера» со ссылкой на данные Росстата. « В рейтинге „Мертвые села на Урале“ последнее место занял ХМАО, в котором всего два таких поселения. В Свердловской области, которая заняла первое место, таких населенных пунктов 153», — отмечают в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Ларьяк Нижневартовского района построят центр культуры. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей.

В ХМАО зафиксировано всего два вымерших села. Об этом сообщает telegram-канал «Акценты Севера» со ссылкой на данные Росстата. « В рейтинге „Мертвые села на Урале“ последнее место занял ХМАО, в котором всего два таких поселения. В Свердловской области, которая заняла первое место, таких населенных пунктов 153», — отмечают в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Ларьяк Нижневартовского района построят центр культуры. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей.