Челябинскую журналистку не взяли добровольцем на фронт

После отказала Инна Шемаева записалась в волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Корреспондент СМИ из Челябинска Инна Шемаева, решившая стать добровольцем для участия в спецоперации, не смогла отправиться на фронт. Как журналистка сообщила URA.RU, ей отказали по половому признаку.

«Мне объяснили, почему не взяли. Мне сказали, что возможно, в других субъектах Федерации решения принимаются по-другому, но в Челябинской области однозначно: не при каких обстоятельствах, хоть ты будешь гранатометчиком, хоть командиром танка, женщин не берем», — пояснила Шемаева.

Собеседница URA.RU добавила, что вместе с ней добровольцами на фронт собирались отправиться два парня, но им отказали в участии в спецоперации. Сама журналистка продолжает строить планы по участию в СВО. По совету сотрудников военкомата, она заявила себя волонтером. Готова отправиться в Донбасс, чтобы помогать восстанавливать разрушенные города или поддерживать пострадавшие семьи.

По словам собеседницы URA.RU, необходимые навыки имеются. Шемаева прошла курсы подготовки молодого бойца. Также женщина умеет оказывать первую медицинскую помощь.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Регион активно участвует в восстановлении подшефных городов Донецкой народной республики, отправляет гуманитарные грузы и оказывает социальную помощь. Поддержать жителей и бойцов вызвались тысячи жителей Челябинской области. Одной из них стала журналист из Челябинска.