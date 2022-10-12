Челябинская журналистка записалась добровольцем на фронт

Вопрос с мобилизацией журналистки решится 19 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Журналист из Челябинска Инна Шемаева подала заявление для отправки на фронт в качестве добровольца. Об этом она написала в соцсетях.

«Не задавайте мне вопросов, а почему. Ответ один — потому», — сообщила Шемаева на своей странице во «ВКонтакте», выложив скрин ответа военкомата.

Судя по бумаге, заявление было подано 10 октября. Следом будет рассмотрен вопрос о возможности зачисления в ряды добровольцев. Явиться в военкомат журналистке следует 19 октября. При себе ей предписали иметь перечень документов. Кроме паспорта, список содержит еще восемь пунктов: СНИЛС, свидетельства о браке или расторжении, рождении детей, копию трудовой книжки и других.

Оперативно получить комментарий Шемаевой URA.RU не удалось. Указанный в заявлении телефон недоступен.

Ранее военком Андрей Максуров заявил, что около 21% мобилизованных жителей региона — добровольцы. Спецоперация РФ по денацификации была объявлена 24 февраля. В сентябре начался призыв мобилизованных. План кампании выполнен на 70%.