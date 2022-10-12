12 октября 2022

Челябинская журналистка записалась добровольцем на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, отправка в армию, рюкзак, танк, мобилизация, сво, специальная военная операция, боевая техника, пенка
Вопрос с мобилизацией журналистки решится 19 октября Фото:
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Мобилизация в России

Журналист из Челябинска Инна Шемаева подала заявление для отправки на фронт в качестве добровольца. Об этом она написала в соцсетях.

«Не задавайте мне вопросов, а почему. Ответ один — потому», — сообщила Шемаева на своей странице во «ВКонтакте», выложив скрин ответа военкомата.

Судя по бумаге, заявление было подано 10 октября. Следом будет рассмотрен вопрос о возможности зачисления в ряды добровольцев. Явиться в военкомат журналистке следует 19 октября. При себе ей предписали иметь перечень документов. Кроме паспорта, список содержит еще восемь пунктов: СНИЛС, свидетельства о браке или расторжении, рождении детей, копию трудовой книжки и других.

Оперативно получить комментарий Шемаевой URA.RU не удалось. Указанный в заявлении телефон недоступен.

Ранее военком Андрей Максуров заявил, что около 21% мобилизованных жителей региона — добровольцы. Спецоперация РФ по денацификации была объявлена 24 февраля. В сентябре начался призыв мобилизованных. План кампании выполнен на 70%.

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Журналист из Челябинска Инна Шемаева подала заявление для отправки на фронт в качестве добровольца. Об этом она написала в соцсетях. «Не задавайте мне вопросов, а почему. Ответ один — потому», — сообщила Шемаева на своей странице во «ВКонтакте», выложив скрин ответа военкомата. Судя по бумаге, заявление было подано 10 октября. Следом будет рассмотрен вопрос о возможности зачисления в ряды добровольцев. Явиться в военкомат журналистке следует 19 октября. При себе ей предписали иметь перечень документов. Кроме паспорта, список содержит еще восемь пунктов: СНИЛС, свидетельства о браке или расторжении, рождении детей, копию трудовой книжки и других. Оперативно получить комментарий Шемаевой URA.RU не удалось. Указанный в заявлении телефон недоступен. Ранее военком Андрей Максуров заявил, что около 21% мобилизованных жителей региона — добровольцы. Спецоперация РФ по денацификации была объявлена 24 февраля. В сентябре начался призыв мобилизованных. План кампании выполнен на 70%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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