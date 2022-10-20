Свердловские силовики спецслужб проходят дополнительную боевую подготовку перед тем, как отправиться на фронт. Обучение проходит под Екатеринбургом на полигоне патриотического парка «Патриот» Центрального военного округа. Бойцов элитных подразделений — снайперов, разведчиков, спецназовцев — готовят к выполнению серьезных боевых задач, рассказал URA.RU представитель парка.
«Сейчас у нас ежедневно занимается более ста человек, это запасники и спецслужбы. У них есть и своя подготовка, но наша подготовка сильнее: наши инструкторы прошли огонь и воду, служили в горячих точках в спецвойсках, имеют серьезный боевой опыт. Нигде не научат тому, чему учат они», — сказал сотрудник парка «Патриот».
Занятия длятся месяц в условиях, максимально приближенных к боевой атмосфере. Обучение тонкостям боя идет как днем, так и ночью, как на открытой местности, так и в лесу. «Потом бойцы сдают экзамен, получают допуск, и уже затем их отправляют «за ленточку» (на Донбасс — прим.ред.), — поясняет собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области функционирует несколько центров, где уральцы могут получить боевую подготовку перед участием в СВО. Там их обучают стрельбе, тактической медицине и другим дисциплинам, которые помогут уничтожить противника и самим остаться в живых.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo