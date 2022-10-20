Дополнительная подготовка поможет силовикам выполнить самые сложные боевые задачи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловские силовики спецслужб проходят дополнительную боевую подготовку перед тем, как отправиться на фронт. Обучение проходит под Екатеринбургом на полигоне патриотического парка «Патриот» Центрального военного округа. Бойцов элитных подразделений — снайперов, разведчиков, спецназовцев — готовят к выполнению серьезных боевых задач, рассказал URA.RU представитель парка.

«Сейчас у нас ежедневно занимается более ста человек, это запасники и спецслужбы. У них есть и своя подготовка, но наша подготовка сильнее: наши инструкторы прошли огонь и воду, служили в горячих точках в спецвойсках, имеют серьезный боевой опыт. Нигде не научат тому, чему учат они», — сказал сотрудник парка «Патриот».

Занятия длятся месяц в условиях, максимально приближенных к боевой атмосфере. Обучение тонкостям боя идет как днем, так и ночью, как на открытой местности, так и в лесу. «Потом бойцы сдают экзамен, получают допуск, и уже затем их отправляют «за ленточку» (на Донбасс — прим.ред.), — поясняет собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области функционирует несколько центров, где уральцы могут получить боевую подготовку перед участием в СВО. Там их обучают стрельбе, тактической медицине и другим дисциплинам, которые помогут уничтожить противника и самим остаться в живых.