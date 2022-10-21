В Нижнем Тагиле полиция начала проверку после нападения на водителя автобуса пассажира с собакой

Полиция Нижнего Тагила организовала проверку по факту нападения на водителя автобуса. Правоохранители проверят информацию из соцсетей о том, что пассажир с собакой жестоко избил водителя за замечание в свой адрес. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское»
«По данному инциденту сообщения в органы внутренних дел не поступало. По информации из соцсетей в полиции организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в полиции.
Инцидент произошел вечером 21 октября в Нижнем Тагиле. Мужчина, севший в автобус с большой собакой, избил водителя из-за замечания по поводу отсутствия намордника на животном. Очевидец сообщил, что водитель не хотел сажать в общественный транспорт человека, но пошел на уступки.
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