В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина, севший в автобус с большой собакой, избил водителя из-за замечания по поводу отсутствия намордника на животном. Очевидец сообщил, что водитель не хотел сажать в общественный транспорт человека, но пошел на уступки.
«Вечером, 20 октября, ехал в Дзержинский район. На одной остановке в автобус зашел мужчина с большой собакой, которая была без поводка и намордника. Водитель не стал отказывать пассажиру, но в конце поездки сделал замечание, чтобы впредь мужчина надевал намордник на собаку. Это разозлило мужчину, и он набросился на водителя», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.
По словам очевидца, сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая со временем переросла в потасовку. «Мужчина накидывался на водителя автобуса, который по сути еще был при исполнении своих служебных обязанностей, и со всей одури наносил ему множественные удары», — поясняет очевидец. Водитель держал себя в руках и отбивался.
На помощь водителю пришли прохожие. Они оттащили дебошира в сторону. После этого мужчина ушел. «Получается, что водитель, сделал добро и из-за своей же доброты и пострадал. Мда! и вы еще говорите, что водители общественного транспорта в нашем городе хамы? А на себя вы, дамы и господа, всегда со стороны смотрите?», — задается вопросом очевидец.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее агентство писало о мужчине, который угрожал водителю автобуса №070 пистолетом. Инцидент произошел в Екатеринбурге.
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина, севший в автобус с большой собакой, избил водителя из-за замечания по поводу отсутствия намордника на животном. Очевидец сообщил, что водитель не хотел сажать в общественный транспорт человека, но пошел на уступки. «Вечером, 20 октября, ехал в Дзержинский район. На одной остановке в автобус зашел мужчина с большой собакой, которая была без поводка и намордника. Водитель не стал отказывать пассажиру, но в конце поездки сделал замечание, чтобы впредь мужчина надевал намордник на собаку. Это разозлило мужчину, и он набросился на водителя», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. По словам очевидца, сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая со временем переросла в потасовку. «Мужчина накидывался на водителя автобуса, который по сути еще был при исполнении своих служебных обязанностей, и со всей одури наносил ему множественные удары», — поясняет очевидец. Водитель держал себя в руках и отбивался. На помощь водителю пришли прохожие. Они оттащили дебошира в сторону. После этого мужчина ушел. «Получается, что водитель, сделал добро и из-за своей же доброты и пострадал. Мда! и вы еще говорите, что водители общественного транспорта в нашем городе хамы? А на себя вы, дамы и господа, всегда со стороны смотрите?», — задается вопросом очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о мужчине, который угрожал водителю автобуса №070 пистолетом. Инцидент произошел в Екатеринбурге.