Украина хочет обвинить Россию в применении ядерного оружия: главное к вечеру 23 октября

Шойгу позвонил четырем министрам обороны из-за опасения насчет угроз со стороны Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина заявила о готовности применить ядерную «грязную бомбу». В связи с этим министр обороны России Сергей Шойгу позвонил уже четвертому коллеге за сутки. Войска России успешно отражают атаки ВСУ на Херсон. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 октября.
- Украина заявила о намерении сбросить «грязную бомбу» на мирное население. Киев преследует цель обвинить Россию в применении ядерного оружия, сообщили источники РИА Новости.
- Вооруженные силы РФ успешно отражают атаки ВСУ на Херсон, сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
- ВС РФ уничтожили все системы военного управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.
- ВС РФ уничтожили 5997 танков ВСУ с начала спецоперации. Также были уничтожены 2323 беспилотника, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, 6720 единиц специальной военной автомобильной техники и множество единиц остальной боевой техники.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу связался с четырьмя главами минобороны стран Запада. Среди них министры из Великобритании, Турции, Франции и США.
- Военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo, получил ранение под Донецком. Он доставлен в республиканский травматологический центр города с ранением ноги.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер