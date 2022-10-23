Украина хочет обвинить Россию в применении ядерного оружия: главное к вечеру 23 октября

Шойгу позвонил четырем министрам обороны из-за опасения насчет угроз со стороны Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина заявила о готовности применить ядерную «грязную бомбу». В связи с этим министр обороны России Сергей Шойгу позвонил уже четвертому коллеге за сутки. Войска России успешно отражают атаки ВСУ на Херсон. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 октября.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса.