Военные РФ уничтожили около шести тысяч танков ВСУ с начала спецоперации

23 октября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщило о выведении из строя 6720 единиц специальной военной техники Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5997 танков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Уже почти 6 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции», — сообщило Минобороны. Также в министерстве добавили, что с начала СВО российские войска уничтожили 2323 беспилотников, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, 6720 единиц специальной военной автомобильной техники и множество единиц другой боевой техники. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были обозначены демилитаризация и денацификация киевского режима.

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5997 танков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Уже почти 6 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции», — сообщило Минобороны. Также в министерстве добавили, что с начала СВО российские войска уничтожили 2323 беспилотников, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, 6720 единиц специальной военной автомобильной техники и множество единиц другой боевой техники. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были обозначены демилитаризация и денацификация киевского режима.