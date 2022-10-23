Военные РФ уничтожили около шести тысяч танков ВСУ с начала спецоперации

Минобороны сообщило о выведении из строя 6720 единиц специальной военной техники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5997 танков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Уже почти 6 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции», — сообщило Минобороны. Также в министерстве добавили, что с начала СВО российские войска уничтожили 2323 беспилотников, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, 6720 единиц специальной военной автомобильной техники и множество единиц другой боевой техники.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были обозначены демилитаризация и денацификация киевского режима.
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