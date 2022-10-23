Испугавшийся свердловчан блогер Мэддисон, сравнил Екатеринбург с Европой

24 октября 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Илья Давыдов считает, что разницы между Екатеринбургом и Белградом — нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Популярный российский видеоблогер и стример Maddyson (настоящее имя — Илья Давыдов) заявил, что Белград (столица Сербии — прим. URA.RU) абсолютно ничем не отличается от Екатеринбурга. По его мнению, эти города не способны ничем удивить. Ранее Мэддисон приезжал в Нижний Тагил, где испугался местных жителей в спортивных костюмах. «В Сербии трудно от чего-то офигеть, потому что это несильно отличается от того же Екатеринбурга, грубо говоря. Я офигел от Екатеринбурга? Ну не особо. И от Белграда тоже, абсолютно одинаковые ощущения», — пишет cyber.sports.ru, ссылаясь на стримера. Несмотря на такое высказывание, блогер удивился неспешному стилю и ритму сербской жизни («полако» — прим. ред.). «Единственное, что меня напрягло, это „полако“. Всякий русский не сразу к нему привыкает. Но ты не то, чтобы привыкаешь к нему, а понимаешь, почему так. Здесь тепло, дешево: то, что у нас стоит семь тысяч рублей, здесь стоит тысячу», — цитирует блогера cyber.sports.ru. Ранее URA.RU писало, что Илья Мэддисон приезжал в Екатеринбург, где успел купить шаурму, которую готовят в павильоне «Мангалыч» по улице 40-летия Октября, 75. Стример поставил блюду высокую оценку. Однако, по признанию блогера, он побоялся сам ехать на Уралмаш из-за контингента, поэтому отправил девушку вместо себя. Илья Мэддисон (Давыдов) — российский видеоблогер, автор двух youtube-каналов с аудиторией 400 тысяч и 900 тысяч подписчиков. Известен, в частности, по шутке над Кораном, за которую получил условный срок. Блогер является другом скандального видеоблогера Юрия Хованского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Популярный российский видеоблогер и стример Maddyson (настоящее имя — Илья Давыдов) заявил, что Белград (столица Сербии — прим. URA.RU) абсолютно ничем не отличается от Екатеринбурга. По его мнению, эти города не способны ничем удивить. Ранее Мэддисон приезжал в Нижний Тагил, где испугался местных жителей в спортивных костюмах. «В Сербии трудно от чего-то офигеть, потому что это несильно отличается от того же Екатеринбурга, грубо говоря. Я офигел от Екатеринбурга? Ну не особо. И от Белграда тоже, абсолютно одинаковые ощущения», — пишет cyber.sports.ru, ссылаясь на стримера. Несмотря на такое высказывание, блогер удивился неспешному стилю и ритму сербской жизни («полако» — прим. ред.). «Единственное, что меня напрягло, это „полако“. Всякий русский не сразу к нему привыкает. Но ты не то, чтобы привыкаешь к нему, а понимаешь, почему так. Здесь тепло, дешево: то, что у нас стоит семь тысяч рублей, здесь стоит тысячу», — цитирует блогера cyber.sports.ru. Ранее URA.RU писало, что Илья Мэддисон приезжал в Екатеринбург, где успел купить шаурму, которую готовят в павильоне «Мангалыч» по улице 40-летия Октября, 75. Стример поставил блюду высокую оценку. Однако, по признанию блогера, он побоялся сам ехать на Уралмаш из-за контингента, поэтому отправил девушку вместо себя. Илья Мэддисон (Давыдов) — российский видеоблогер, автор двух youtube-каналов с аудиторией 400 тысяч и 900 тысяч подписчиков. Известен, в частности, по шутке над Кораном, за которую получил условный срок. Блогер является другом скандального видеоблогера Юрия Хованского.