23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

В Пермском крае мэр приучает подчиненных к гимну РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная городская акция
Патриотизм нужно прививать не только детям, уверен глава Осы Фото:

Чиновники Осинского городского округа Пермского края начинают неделю под гимн Российской Федерации. Такую традицию вводит в мэрии глава округа Алексей Григорьев.

«Расширенную оперативку по понедельникам начинаем с гимна Российской Федерации. Принял такое решение, так как считаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувства патриотизма. Это мы стараемся прививать нашим детям, но начинать нужно с себя», — пишет он в соцсети «ВКонтакте».

С 1 сентября 2022 года в школах России учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, это нововведение поддерживают более 80% родителей.

Чиновники Осы начинают рабочую неделю с гимна

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Чиновники Осинского городского округа Пермского края начинают неделю под гимн Российской Федерации. Такую традицию вводит в мэрии глава округа Алексей Григорьев. «Расширенную оперативку по понедельникам начинаем с гимна Российской Федерации. Принял такое решение, так как считаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувства патриотизма. Это мы стараемся прививать нашим детям, но начинать нужно с себя», — пишет он в соцсети «ВКонтакте». С 1 сентября 2022 года в школах России учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, это нововведение поддерживают более 80% родителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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