Патриотизм нужно прививать не только детям, уверен глава Осы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники Осинского городского округа Пермского края начинают неделю под гимн Российской Федерации. Такую традицию вводит в мэрии глава округа Алексей Григорьев.

«Расширенную оперативку по понедельникам начинаем с гимна Российской Федерации. Принял такое решение, так как считаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувства патриотизма. Это мы стараемся прививать нашим детям, но начинать нужно с себя», — пишет он в соцсети «ВКонтакте».

С 1 сентября 2022 года в школах России учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, это нововведение поддерживают более 80% родителей.