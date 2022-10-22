Кириенко: более 80% родителей поддерживают поднятие флага РФ в школах

22 октября 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Кириенко, более 80% родителей поддерживают мероприятия по поднятию флага и исполнения гимна страны в школах Фото: Илья Московец © URA.RU Более 80% родителей поддерживают идею того, чтобы школьники поднимали флаг и исполняли гимн страны в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, <…> которые поддерживают, чтобы в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — сказа Кириенко во время Всероссийского форума классных руководителей. Трансляция велась на официальном сайте форума. Приводя такие данные, первый заместитель ссылается на результаты социологических исследований. Также Сергей Кириенко подчеркнул, что это интересно и самим детям. Он также пояснил, что инициатива поднятия флага в школе — это не политика, а патриотизм, гордость своей страной, которая закладывается в россиянах с самого детства. С 1 сентября 2022 года в школах России учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. Инициативу о введении такой традиции выдвинул министр просвещения Сергей Кравцов. После она была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в ходе форума Кириенко предложил прославлять учителей, воспитавших участников СВО. Также он подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации защищает свою территорию, культуру и историческую память.

Более 80% родителей поддерживают идею того, чтобы школьники поднимали флаг и исполняли гимн страны в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, <…> которые поддерживают, чтобы в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — сказа Кириенко во время Всероссийского форума классных руководителей. Трансляция велась на официальном сайте форума. Приводя такие данные, первый заместитель ссылается на результаты социологических исследований. Также Сергей Кириенко подчеркнул, что это интересно и самим детям. Он также пояснил, что инициатива поднятия флага в школе — это не политика, а патриотизм, гордость своей страной, которая закладывается в россиянах с самого детства. С 1 сентября 2022 года в школах России учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. Инициативу о введении такой традиции выдвинул министр просвещения Сергей Кравцов. После она была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в ходе форума Кириенко предложил прославлять учителей, воспитавших участников СВО. Также он подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации защищает свою территорию, культуру и историческую память.