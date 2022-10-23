Военком ХМАО: демобилизованных срочников могут отправить на СВО

24 октября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Дембелей могут призвать по частичной мобилизации после зачисления в запас Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Срочников после демобилизации могут снова призвать на военную службу уже в рамках частичной мобилизации. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации сообщил, что это будет возможно после зачисления гражданина в запас. «Теоретически, как только гражданин будет поставлен на воинский учет как лицо, находящееся в запасе, он подлежит призыву по мобилизации на общих основаниях», — прокомментировал Вуколов. Частичная мобилизация не повлияла на сроки демобилизации срочников. Призванные в 2021 году военнослужащие с 1 октября увольняются со срочной военной службы и зачисляются в запас. После постановки на учет в качестве запасника дембеля могут получить повестку о призыве на военную службу уже в рамках частичной мобилизации. Ранее URA.RU сообщало, что срочники новой волны не попадут в зону СВО. По словам пермского военкома Александра Коковина, они будут проходить свою воинскую службу непосредственно в воинских частях, заниматься повседневной деятельностью, изучать военное дело и приобретать определенную специальность по своей военной специальности. Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Срочников после демобилизации могут снова призвать на военную службу уже в рамках частичной мобилизации. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации сообщил, что это будет возможно после зачисления гражданина в запас. «Теоретически, как только гражданин будет поставлен на воинский учет как лицо, находящееся в запасе, он подлежит призыву по мобилизации на общих основаниях», — прокомментировал Вуколов. Частичная мобилизация не повлияла на сроки демобилизации срочников. Призванные в 2021 году военнослужащие с 1 октября увольняются со срочной военной службы и зачисляются в запас. После постановки на учет в качестве запасника дембеля могут получить повестку о призыве на военную службу уже в рамках частичной мобилизации. Ранее URA.RU сообщало, что срочники новой волны не попадут в зону СВО. По словам пермского военкома Александра Коковина, они будут проходить свою воинскую службу непосредственно в воинских частях, заниматься повседневной деятельностью, изучать военное дело и приобретать определенную специальность по своей военной специальности. Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.