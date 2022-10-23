Жителей УрФО обеспечили иностранными товарами на сумму в миллионы долларов

24 октября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Участники внешнеэкономической деятельности Урала развиваются в ввозе параллельного импорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В рамках параллельного импорта в Уральский федеральный округ ввезены импортные товары на сумму 16 млн долларов. Общая масса ассортимента составила 900 тонн. «С 7 мая, участниками внешнеэкономической деятельности Урала, было ввезено по параллельному импорту товаров на 16 млн долларов, весом 900 тонн. Наши участники только раскачиваются», — заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции ТАСС. По его словам, при декларировании самолетов освобождение составило около 18 млрд рублей. «Это сумма в два раза больше, чем в прошлом году», — подытожил Фролов. Ранее URA.RU сообщало, что Беларусь поможет Свердловской области с импортозамещением. Губернатор Евгений Куйвашев и посол Республики Беларусь Владимир Семашко в России продолжат развивать экономические проекты.

В рамках параллельного импорта в Уральский федеральный округ ввезены импортные товары на сумму 16 млн долларов. Общая масса ассортимента составила 900 тонн. «С 7 мая, участниками внешнеэкономической деятельности Урала, было ввезено по параллельному импорту товаров на 16 млн долларов, весом 900 тонн. Наши участники только раскачиваются», — заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции ТАСС. По его словам, при декларировании самолетов освобождение составило около 18 млрд рублей. «Это сумма в два раза больше, чем в прошлом году», — подытожил Фролов. Ранее URA.RU сообщало, что Беларусь поможет Свердловской области с импортозамещением. Губернатор Евгений Куйвашев и посол Республики Беларусь Владимир Семашко в России продолжат развивать экономические проекты.