Жителей УрФО обеспечили иностранными товарами на сумму в миллионы долларов

В рамках параллельного импорта в Уральский федеральный округ ввезены импортные товары на сумму 16 млн долларов. Общая масса ассортимента составила 900 тонн.
«С 7 мая, участниками внешнеэкономической деятельности Урала, было ввезено по параллельному импорту товаров на 16 млн долларов, весом 900 тонн. Наши участники только раскачиваются», — заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции ТАСС.
По его словам, при декларировании самолетов освобождение составило около 18 млрд рублей. «Это сумма в два раза больше, чем в прошлом году», — подытожил Фролов.
Ранее URA.RU сообщало, что Беларусь поможет Свердловской области с импортозамещением. Губернатор Евгений Куйвашев и посол Республики Беларусь Владимир Семашко в России продолжат развивать экономические проекты.
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