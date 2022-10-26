Госдеп: Россия передала Киеву останки американского наемника

Россия передала на Украину останки американского наемника. Об этом заявил Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс.
«США выражают соболезнования семье американского гражданина, убитого в ходе боев на Украине. Его останки были идентифицированы и переданы на хранение Украине <…> США признательны Украине за то, что она включила возвращение останков этого человека в переговоры с Россией», — приводит заявление представителя Госдепа ТАСС. Прайс не стал уточнять подробности гибели американца. В Минобороны РФ также не комментировали эту информацию.
Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В их числе оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Телеканал CBS News сообщал, что Соединенные Штаты разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. В МИД РФ указывали, что США являются стороной конфликта.
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Россия передала на Украину останки американского наемника. Об этом заявил Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс. «США выражают соболезнования семье американского гражданина, убитого в ходе боев на Украине. Его останки были идентифицированы и переданы на хранение Украине <…> США признательны Украине за то, что она включила возвращение останков этого человека в переговоры с Россией», — приводит заявление представителя Госдепа ТАСС. Прайс не стал уточнять подробности гибели американца. В Минобороны РФ также не комментировали эту информацию. Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В их числе оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Телеканал CBS News сообщал, что Соединенные Штаты разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. В МИД РФ указывали, что США являются стороной конфликта.