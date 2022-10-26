Госдеп: Россия передала Киеву останки американского наемника

27 октября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

В Госдепе США сообщили о возвращении останков американского наемника на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия передала на Украину останки американского наемника. Об этом заявил Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс. «США выражают соболезнования семье американского гражданина, убитого в ходе боев на Украине. Его останки были идентифицированы и переданы на хранение Украине <…> США признательны Украине за то, что она включила возвращение останков этого человека в переговоры с Россией», — приводит заявление представителя Госдепа ТАСС. Прайс не стал уточнять подробности гибели американца. В Минобороны РФ также не комментировали эту информацию. Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В их числе оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Телеканал CBS News сообщал, что Соединенные Штаты разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. В МИД РФ указывали, что США являются стороной конфликта.

Россия передала на Украину останки американского наемника. Об этом заявил Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс. «США выражают соболезнования семье американского гражданина, убитого в ходе боев на Украине. Его останки были идентифицированы и переданы на хранение Украине <…> США признательны Украине за то, что она включила возвращение останков этого человека в переговоры с Россией», — приводит заявление представителя Госдепа ТАСС. Прайс не стал уточнять подробности гибели американца. В Минобороны РФ также не комментировали эту информацию. Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В их числе оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Телеканал CBS News сообщал, что Соединенные Штаты разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. В МИД РФ указывали, что США являются стороной конфликта.